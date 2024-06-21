Графики отключения света в Киеве 22 июня

Когда будет свет — как будут работать графики в Киеве завтра
В субботу, 22 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 16:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отключение света в Киеве 22 июня
Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. С 18:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителий, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.
В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют восстановить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.
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