Графики отключения света в Киеве 22 июня

Женщина во время отключения света. Фото: Uniondata

В субботу, 22 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Отключение света в Киеве 22 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. С 18:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителий, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 22 июня. Фото: скриншот

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

В то же время в Укргидроэнерго в краткосрочной перспективе планируют восстановить 1 ГВт генерации и еще 2,5 ГВт — в долгосрочных планах строительства.