Погода в Києві та області 18 жовтня, — прогноз Укргідрометцентру

Кияни на вулиці міста в осінню пору року. Фото: Google

У середу, 18 жовтня, погода у Києві та області буде прохолодною, мінливо хмарною з проясненнями. Вдень температура повітря максимально прогріється до +12 °С. Опадів не очікується.

Про це повідомляється в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 18 жовтня

Синоптики розповідають: у середу в Києві та області буде хоч і холодна, проте суха погода без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +3...-2 °С, вдень +8...+13 °С;

у столиці вночі +1...+3 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть приблизно +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Sinoptik

На порталі повідомляють, що вранці небо над Києвом буде переважно чистим, але ближче до вечора його може затягнути хмарами. До кінця дня очікується переважно сонячна погода.

Температура повітря вночі становитиме +3...+4 °С, вдень повітря прогріється до +11 °С.

Погода у Києві та області на 18 жовтня. Джерело: Sinoptik

Нагадаємо, що раніше народна синоптикиня Наталка Діденко попередила про суттєве похолодання на завтра, та розповіла, де чекати на морози. Також рятувальники Чорногірського рятувального посту на горі Піп-Іван Чорногірський показали казкові фото засніженої гірської території, та жартівливо підписали її слоганом відомого телесеріалу "Гра престолів".