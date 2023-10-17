Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Когда ждать солнца в Киеве и области: синоптики рассказали arrow

Когда ждать солнца в Киеве и области: синоптики рассказали

17 октября 2023 16:48
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Погода в Киеве и области 18 октября, — прогноз Укргидрометцентра
Киевляне на улице города в осеннее время года. Фото: Google
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В среду, 18 октября, погода в Киеве и области будет прохладной, облачной с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков не ожидается.

Об этом сообщается в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве и области 18 октября

Синоптики говорят: в среду в Киеве и области будет хоть и холодная, однако сухая погода без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +3...-2°С, днем +8...+13°С;
  • в столице ночью +1...+3 °С, днем столбики термометров покажут примерно +10...+12 °С.

Прогноз погоды от Sinoptik

На портале сообщают, что утреннее небо над Киевом будет преимущественно чистым, но к вечеру его может затянуть облаками. В конце дня ожидается преимущественно солнечная погода.

Температура воздуха ночью будет составлять +3...+4 °С, днем воздух прогреется до +11 °С.

Когда ждать солнца в Киеве и области: синоптики рассказали
Погода в Киеве и области на 18 октября. Источник: Sinoptik

Напомним, что ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила о существенном похолодании на завтра, и рассказала, где ждать морозов. Также спасатели Черногорского спасательного поста на горе Поп-Иван Черногорский показали сказочные фото заснеженной горной территории и шутливо подписали ее слоганом известного телесериала "Игра престолов".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме