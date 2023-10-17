Погода в Киеве и области 18 октября, — прогноз Укргидрометцентра

Когда ждать солнца в Киеве и области: синоптики рассказали
В среду, 18 октября, погода в Киеве и области будет прохладной, облачной с прояснениями. Днем температура воздуха максимально прогреется до +12 °С. Осадков не ожидается.
Об этом сообщается в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 18 октября
Синоптики говорят: в среду в Киеве и области будет хоть и холодная, однако сухая погода без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +3...-2°С, днем +8...+13°С;
- в столице ночью +1...+3 °С, днем столбики термометров покажут примерно +10...+12 °С.
Прогноз погоды от Sinoptik
На портале сообщают, что утреннее небо над Киевом будет преимущественно чистым, но к вечеру его может затянуть облаками. В конце дня ожидается преимущественно солнечная погода.
Температура воздуха ночью будет составлять +3...+4 °С, днем воздух прогреется до +11 °С.
Напомним, что ранее народный синоптик Наталка Диденко предупредила о существенном похолодании на завтра, и рассказала, где ждать морозов. Также спасатели Черногорского спасательного поста на горе Поп-Иван Черногорский показали сказочные фото заснеженной горной территории и шутливо подписали ее слоганом известного телесериала "Игра престолов".
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