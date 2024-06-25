Графіки відключення світла в Києві 26 червня

Жінка пише у зошиті при свічках. Фото: Freepik

У середу, 26 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 16:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Відключення світла в Києві 26 червня

Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Києві 26 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за сприятливих умов.

Також генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що внаслідок російської окупації та руйнувань під час повномасштабної війни Україна втратила більш ніж 40 ГВт генерації електроенергії, що загрожує енергетичній безпеці держави. Особливо значні втрати спричинені цьогорічними атаками на теплову та гідроелектрогенерацію.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що Міненерго працює над розбудовою розподіленої генерації по всій країні, але найголовніше — це захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.