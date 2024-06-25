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Когда ждать отключений света — как завтра будут действовать ограничения в Киеве

25 июня 2024 21:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 26 июня
Женщина пишет в тетради при свечах. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 26 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 16:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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Отключение света в Киеве 26 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. С 17:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Киеве 26 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Киеве 26 июня. Фото: скриншот

Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки. Без отключений можно обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при благоприятных условиях.

Также генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате российской оккупации и разрушений во время полномасштабной войны Украина потеряла более 40 ГВт генерации электроэнергии, что угрожает энергетической безопасности государства. Особенно значительные потери вызваны атаками на тепловую и гидроэлектрогенерацию.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Минэнерго работает над развитием распределенной генерации по всей стране, но самое главное — это защитить объекты энергетической инфраструктуры.

Киев
электроэнергия
Украина
Киевская область
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
отключения света
свет

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