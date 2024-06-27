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Коли чекати відключень світла — як завтра діятимуть обмеження в Києві

27 червня 2024 22:47
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Києві 28 червня
Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 28 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла в Києві 28 червня

Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 28 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 28 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла. За його словами, люди почали скаржитися менше.

Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.

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