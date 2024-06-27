Графіки відключення світла в Києві 28 червня

Чоловік запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 28 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 28 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький відповів, як у червні змінилися графіки відключень світла. За його словами, люди почали скаржитися менше.

Раніше, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. За його словами, наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. Уже наприкінці серпня відключення зменшаться до 4-6 годин на добу.