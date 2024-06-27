Графики отключения света в Киеве 28 июня

Человек зажигает свечу. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 28 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Читайте также:

Отключения света в Киеве 28 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 28 июня. Фото: скриншот

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил, как в июне изменились графики отключений света. По его словам, люди стали жаловаться меньше.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключение света. По его словам, сейчас продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы. Уже в конце августа отключения уменьшатся до 4-6 часов в сутки.