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Коли і де святити великодній кошик у Києві — розклад богослужінь

17 квітня 2025 09:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
Великдень 2025 у Києві — графік освячення кошиків
Великодні кошики готують до освячення. Фото: Новини.LIVE
Анастасія Постоєнко - Редактор

Цьогоріч православний та католицький Великдень збігаються — свято Христового Воскресіння припадає на 20 квітня. У Києві віряни зможуть долучитися до богослужінь та освятити великодні кошики як у Велику суботу, так і безпосередньо в неділю. У багатьох храмах столиці заплановані нічні та денні літургії, освячення пасок, а також святкові заходи.

Де та коли освячують великодні кошики в Києві — читайте на Новини.LIVE.

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Києво-Печерська лавра (вул. Лаврська, 9)

У церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських відбудеться освячення кошиків:

  • 19 квітня (субота) — з 16:00 до 21:00
  • 20 квітня (неділя) — з 12:00 до 17:30

Святкова літургія у день Великодня пройде з 06:00 до 12:00. Крім богослужінь, 20 квітня з 11:00 до 15:00 на території лаври проведуть святкову програму за участі братчиків Київського кобзарського цеху, а також майстер-класи та тематичні екскурсії.

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8)

19 квітня (субота):

  • 07:40 — Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією св. Василія Великого
  • 21:00 — Читання книги Діянь апостольських
  • 23:00 — Пасхальна Полуношниця

20 квітня (неділя):

  • 00:00 — Пасхальна Утреня
  • 01:00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого
  • 09:00 — Пізня літургія
  • 17:00 — Пасхальна вечірня

До речі, через комендантську годину (з 00:00 до 05:00) богослужіння можна буде подивитися онлайн.

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5)

19 квітня (субота): з 15:00 до 21:00 — відбуватиметься освячення кошиків

20 квітня (неділя):

  • 07:15 — Пасхальна Утреня
  • 08:30 та 11:00 — Божественна літургія та освячення кошиків
  • 16:30 — Гаївки
  • 18:00 — Велика вечірня

Де в Києві в спальних районах можна освятити великодній кошик:

Печерський район Києва

  • Михайлівська церква при Олександрівській лікарні — вул. Шовковична, 39/1
  • Свято-Михайлівська церква (Видубицький монастир) — вул. Видубицька, 41-в
  • Церква Пророка Данила (Видубицький монастир) — вул. Видубицька, 40
  • Храм Серафима Саровського — бульв. Лесі Українки, 25

Подільський район Києва

  • Храм св. Миколи Притиски — вул. Хорива, 5а
  • Церква апостолів Петра і Павла — вул. Стеценка, 14
  • Парафія св. Юрія Побідоносця — бульв. Кольцова, 15, к. 356
  • Церква Покрови Богородиці — вул. Світлицького, 30/20-а
  • Свято-Покровська церква — вул. Покровська, 7
  • Церква Успіння Богородиці Пирогощі — Контрактова площа, 1
  • Церква Миколи Набережного — вул. Григорія Сковороди, 12/8
  • Церква Різдва Богородиці — Поштова площа, 2
  • Церква Святого Духа (Києво-Могилянська Академія) — вул. Григорія Сковороди, 2

Солом'янський район Києва

  • Церква Різдва Пресвятої Богородиці — вул. Каменярів, 13-15
  • Храм Покрови Богородиці — вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1
  • Парафія Іоанна Хрестителя — вул. Гарматна, 37

Святошинський район Києва

  • Каплиця святого Миколи Святоші — бульв. Академіка Вернадського, 85
  • Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці — бульв. Ромена Роллана, 10-а
  • Церква Святої Трійці — вул. Робітнича, 115
  • Храм Різдва Пресвятої Богородиці — вул. Якуба Коласа, 27-а
  • Храм Казанської ікони Божої Матері — вул. Симиренка, 12
  • Храм Святого Духа — вул. Генерала Наумова, 68

Голосіївський район Києва

  • Храм Бориса та Гліба — вул. Василя Касіяна, 2а/1 (м. "Іподром")
  • Спасо-Преображенський собор — вул. Самійла Кішки, 3-а
  • Церкви ПЦУ в музеї Пирогово — вул. Академіка Тронька, 1
  • Храм Святого Миколая — вул. Новопирогівська, 25-а

Шевченківський район Києва

  • Храм Святителя Миколая — вул. Нагірна, 1
  • Михайлівський Золотоверхий монастир — вул. Трьохсвятительська, 8

Деснянський район Києва

  • Церква Іоанна Предтечі — вул. Олександри Екстер, 7
  • Церква Усіх Святих — просп. Червоної Калини, 4

Дарницький район Києва

  • Храм Петра і Павла — просп. Миколи Бажана, 1
  • Храм Почаївської ікони Божої Матері — вул. Бориспільська, 30-а
  • Храм Святого Миколая — вул. Харченка, 39

Дніпровський район Києва

  • Храм Святителя Миколая Чудотворця — вул. Чорних Запорожців, 26
  • Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері — Дарницький бульвар, 11-а

Оболонський район Києва

  • Парафія Собору Київських святих — просп. Степана Бандери, 29а (біля Йорданського озера)

Нагадаємо, читайте про те, які традиції на Великдень існують в Україні.

Тим часом в МЗС наголосили на тому, що Росія може обстрілювати Україну на Великдень.

Так, на Івано-Франківщині скасували всі масові святкування та закликали вірян за можливості перебувати вдома.

Київ церква релігія Великдень великодній кошик
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