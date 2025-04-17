Великдень 2025 у Києві — графік освячення кошиків

Великодні кошики готують до освячення. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч православний та католицький Великдень збігаються — свято Христового Воскресіння припадає на 20 квітня. У Києві віряни зможуть долучитися до богослужінь та освятити великодні кошики як у Велику суботу, так і безпосередньо в неділю. У багатьох храмах столиці заплановані нічні та денні літургії, освячення пасок, а також святкові заходи.

Де та коли освячують великодні кошики в Києві — читайте на Новини.LIVE.

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Де в Києві відбудеться освячення кошиків на Великдень 19-20 квітня

Києво-Печерська лавра (вул. Лаврська, 9)

У церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських відбудеться освячення кошиків:

19 квітня (субота) — з 16:00 до 21:00

20 квітня (неділя) — з 12:00 до 17:30

Святкова літургія у день Великодня пройде з 06:00 до 12:00. Крім богослужінь, 20 квітня з 11:00 до 15:00 на території лаври проведуть святкову програму за участі братчиків Київського кобзарського цеху, а також майстер-класи та тематичні екскурсії.

Свято-Михайлівський Золотоверхий собор ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8)

19 квітня (субота):

07:40 — Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією св. Василія Великого

21:00 — Читання книги Діянь апостольських

23:00 — Пасхальна Полуношниця

20 квітня (неділя):

00:00 — Пасхальна Утреня

01:00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого

09:00 — Пізня літургія

17:00 — Пасхальна вечірня

До речі, через комендантську годину (з 00:00 до 05:00) богослужіння можна буде подивитися онлайн.

Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5)

19 квітня (субота): з 15:00 до 21:00 — відбуватиметься освячення кошиків

20 квітня (неділя):

07:15 — Пасхальна Утреня

08:30 та 11:00 — Божественна літургія та освячення кошиків

16:30 — Гаївки

18:00 — Велика вечірня

Де в Києві в спальних районах можна освятити великодній кошик:

Печерський район Києва

Михайлівська церква при Олександрівській лікарні — вул. Шовковична, 39/1

Свято-Михайлівська церква (Видубицький монастир) — вул. Видубицька, 41-в

Церква Пророка Данила (Видубицький монастир) — вул. Видубицька, 40

Храм Серафима Саровського — бульв. Лесі Українки, 25

Подільський район Києва

Храм св. Миколи Притиски — вул. Хорива, 5а

Церква апостолів Петра і Павла — вул. Стеценка, 14

Парафія св. Юрія Побідоносця — бульв. Кольцова, 15, к. 356

Церква Покрови Богородиці — вул. Світлицького, 30/20-а

Свято-Покровська церква — вул. Покровська, 7

Церква Успіння Богородиці Пирогощі — Контрактова площа, 1

Церква Миколи Набережного — вул. Григорія Сковороди, 12/8

Церква Різдва Богородиці — Поштова площа, 2

Церква Святого Духа (Києво-Могилянська Академія) — вул. Григорія Сковороди, 2

Солом'янський район Києва

Церква Різдва Пресвятої Богородиці — вул. Каменярів, 13-15

Храм Покрови Богородиці — вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1

Парафія Іоанна Хрестителя — вул. Гарматна, 37

Святошинський район Києва

Каплиця святого Миколи Святоші — бульв. Академіка Вернадського, 85

Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці — бульв. Ромена Роллана, 10-а

Церква Святої Трійці — вул. Робітнича, 115

Храм Різдва Пресвятої Богородиці — вул. Якуба Коласа, 27-а

Храм Казанської ікони Божої Матері — вул. Симиренка, 12

Храм Святого Духа — вул. Генерала Наумова, 68

Голосіївський район Києва

Храм Бориса та Гліба — вул. Василя Касіяна, 2а/1 (м. "Іподром")

Спасо-Преображенський собор — вул. Самійла Кішки, 3-а

Церкви ПЦУ в музеї Пирогово — вул. Академіка Тронька, 1

Храм Святого Миколая — вул. Новопирогівська, 25-а

Шевченківський район Києва

Храм Святителя Миколая — вул. Нагірна, 1

Михайлівський Золотоверхий монастир — вул. Трьохсвятительська, 8

Деснянський район Києва

Церква Іоанна Предтечі — вул. Олександри Екстер, 7

Церква Усіх Святих — просп. Червоної Калини, 4

Дарницький район Києва

Храм Петра і Павла — просп. Миколи Бажана, 1

Храм Почаївської ікони Божої Матері — вул. Бориспільська, 30-а

Храм Святого Миколая — вул. Харченка, 39

Дніпровський район Києва

Храм Святителя Миколая Чудотворця — вул. Чорних Запорожців, 26

Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері — Дарницький бульвар, 11-а

Оболонський район Києва

Парафія Собору Київських святих — просп. Степана Бандери, 29а (біля Йорданського озера)

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