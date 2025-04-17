Великдень 2025 у Києві — графік освячення кошиків

Коли і де святити великодній кошик у Києві — розклад богослужінь
Цьогоріч православний та католицький Великдень збігаються — свято Христового Воскресіння припадає на 20 квітня. У Києві віряни зможуть долучитися до богослужінь та освятити великодні кошики як у Велику суботу, так і безпосередньо в неділю. У багатьох храмах столиці заплановані нічні та денні літургії, освячення пасок, а також святкові заходи.
Де та коли освячують великодні кошики в Києві — читайте на Новини.LIVE.
Де в Києві відбудеться освячення кошиків на Великдень 19-20 квітня
Києво-Печерська лавра (вул. Лаврська, 9)
У церкві Преподобних Антонія та Феодосія Печерських відбудеться освячення кошиків:
- 19 квітня (субота) — з 16:00 до 21:00
- 20 квітня (неділя) — з 12:00 до 17:30
Святкова літургія у день Великодня пройде з 06:00 до 12:00. Крім богослужінь, 20 квітня з 11:00 до 15:00 на території лаври проведуть святкову програму за участі братчиків Київського кобзарського цеху, а також майстер-класи та тематичні екскурсії.
Свято-Михайлівський Золотоверхий собор ПЦУ (вул. Трьохсвятительська, 8)
19 квітня (субота):
- 07:40 — Часи. Зображальні. Вечірня з Літургією св. Василія Великого
- 21:00 — Читання книги Діянь апостольських
- 23:00 — Пасхальна Полуношниця
20 квітня (неділя):
- 00:00 — Пасхальна Утреня
- 01:00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого
- 09:00 — Пізня літургія
- 17:00 — Пасхальна вечірня
До речі, через комендантську годину (з 00:00 до 05:00) богослужіння можна буде подивитися онлайн.
Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ (вул. Микільсько-Слобідська, 5)
19 квітня (субота): з 15:00 до 21:00 — відбуватиметься освячення кошиків
20 квітня (неділя):
- 07:15 — Пасхальна Утреня
- 08:30 та 11:00 — Божественна літургія та освячення кошиків
- 16:30 — Гаївки
- 18:00 — Велика вечірня
Де в Києві в спальних районах можна освятити великодній кошик:
Печерський район Києва
- Михайлівська церква при Олександрівській лікарні — вул. Шовковична, 39/1
- Свято-Михайлівська церква (Видубицький монастир) — вул. Видубицька, 41-в
- Церква Пророка Данила (Видубицький монастир) — вул. Видубицька, 40
- Храм Серафима Саровського — бульв. Лесі Українки, 25
Подільський район Києва
- Храм св. Миколи Притиски — вул. Хорива, 5а
- Церква апостолів Петра і Павла — вул. Стеценка, 14
- Парафія св. Юрія Побідоносця — бульв. Кольцова, 15, к. 356
- Церква Покрови Богородиці — вул. Світлицького, 30/20-а
- Свято-Покровська церква — вул. Покровська, 7
- Церква Успіння Богородиці Пирогощі — Контрактова площа, 1
- Церква Миколи Набережного — вул. Григорія Сковороди, 12/8
- Церква Різдва Богородиці — Поштова площа, 2
- Церква Святого Духа (Києво-Могилянська Академія) — вул. Григорія Сковороди, 2
Солом'янський район Києва
- Церква Різдва Пресвятої Богородиці — вул. Каменярів, 13-15
- Храм Покрови Богородиці — вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 20/1
- Парафія Іоанна Хрестителя — вул. Гарматна, 37
Святошинський район Києва
- Каплиця святого Миколи Святоші — бульв. Академіка Вернадського, 85
- Парафія Введення в храм Пресвятої Богородиці — бульв. Ромена Роллана, 10-а
- Церква Святої Трійці — вул. Робітнича, 115
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці — вул. Якуба Коласа, 27-а
- Храм Казанської ікони Божої Матері — вул. Симиренка, 12
- Храм Святого Духа — вул. Генерала Наумова, 68
Голосіївський район Києва
- Храм Бориса та Гліба — вул. Василя Касіяна, 2а/1 (м. "Іподром")
- Спасо-Преображенський собор — вул. Самійла Кішки, 3-а
- Церкви ПЦУ в музеї Пирогово — вул. Академіка Тронька, 1
- Храм Святого Миколая — вул. Новопирогівська, 25-а
Шевченківський район Києва
- Храм Святителя Миколая — вул. Нагірна, 1
- Михайлівський Золотоверхий монастир — вул. Трьохсвятительська, 8
Деснянський район Києва
- Церква Іоанна Предтечі — вул. Олександри Екстер, 7
- Церква Усіх Святих — просп. Червоної Калини, 4
Дарницький район Києва
- Храм Петра і Павла — просп. Миколи Бажана, 1
- Храм Почаївської ікони Божої Матері — вул. Бориспільська, 30-а
- Храм Святого Миколая — вул. Харченка, 39
Дніпровський район Києва
- Храм Святителя Миколая Чудотворця — вул. Чорних Запорожців, 26
- Каплиця Тихвінської ікони Божої Матері — Дарницький бульвар, 11-а
Оболонський район Києва
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Парафія Собору Київських святих — просп. Степана Бандери, 29а (біля Йорданського озера)
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