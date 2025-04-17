Пасха 2025 в Киеве - график освящения корзин

Пасхальные корзины готовят к освящению. Фото: Новини.LIVE

В этом году православная и католическая Пасха совпадают - праздник Христова Воскресения приходится на 20 апреля. В Киеве верующие смогут приобщиться к богослужениям и освятить пасхальные корзины как в Великую субботу, так и непосредственно в воскресенье. Во многих храмах столицы запланированы ночные и дневные литургии, освящение куличей, а также праздничные мероприятия.

Где и когда освящают пасхальные корзины в Киеве — читайте на Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Где в Киеве состоится освящение корзин на Пасху 19-20 апреля

Киево-Печерская лавра (ул. Лаврская, 9)

В церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских состоится освящение корзин:

19 апреля (суббота) — с 16:00 до 21:00

20 апреля (воскресенье) — с 12:00 до 17:30

Праздничная литургия в день Пасхи пройдет с 06:00 до 12:00. Кроме богослужений, 20 апреля с 11:00 до 15:00 на территории лавры проведут праздничную программу с участием братчиков Киевского кобзарского цеха, а также мастер-классы и тематические экскурсии.

Свято-Михайловский Златоверхий собор ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8)

19 апреля (суббота):

07:40 — Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией св. Василия Великого

21:00 — Чтение книги Деяний апостольских

23:00 — Пасхальная Полунощница

20 апреля (воскресенье):

00:00 — Пасхальная Утреня

01:00 — Литургия свт. Иоанна Златоустого

09:00 — Поздняя литургия

17:00 — Пасхальная вечерня

Кстати, из-за комендантского часа (с 00:00 до 05:00) богослужения можно будет посмотреть онлайн.

Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5)

19 апреля (суббота): с 15:00 до 21:00 — будет происходить освящение корзин

20 апреля (воскресенье):

07:15 — Пасхальная Утреня

08:30 и 11:00 — Божественная литургия и освящение корзин

16:30 — Гаивки

18:00 — Великая вечерня

Где в Киеве в спальных районах можно освятить пасхальную корзину:

Печерский район Киева

Михайловская церковь при Александровской больнице — ул. Шелковичная, 39/1

Свято-Михайловская церковь (Выдубицкий монастырь) — ул. Выдубицкая, 41-в

Церковь Пророка Даниила (Выдубицкий монастырь) — ул. Выдубицкая, 40

Храм Серафима Саровского — бульв. Леси Украинки, 25

Подольский район Киева

Храм св. Николая Притиски — ул. Хорива, 5а

Церковь апостолов Петра и Павла — ул. Стеценко, 14

Приход св. Юрия Победоносца — бульв. Кольцова, 15, к. 356

Церковь Покрова Богородицы — ул. Светлицкого, 30/20-а

Свято-Покровская церковь — ул. Покровская, 7

Церковь Успения Богородицы Пирогощи — Контрактовая площадь, 1

Церковь Николая Набережного — ул. Григория Сковороды, 12/8

Церковь Рождества Богородицы — Почтовая площадь, 2

Церковь Святого Духа (Киево-Могилянская Академия) — ул. Григория Сковороды, 2

Соломенский район Киева

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — ул. Каменяров, 13-15

Храм Покрова Богородицы — ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1

Приход Иоанна Крестителя — ул. Гарматная, 37

Святошинский район Киева

Часовня святого Николая Святоши — бульв. Академика Вернадского, 85

Приход Введения во храм Пресвятой Богородицы — бульв. Ромена Роллана, 10-а

Церковь Святой Троицы — ул. Рабочая, 115

Храм Рождества Пресвятой Богородицы — ул. Якуба Коласа, 27-а

Храм Казанской иконы Божьей Матери — ул. Симиренко, 12

Храм Святого Духа — ул. Генерала Наумова, 68

Голосеевский район Киева

Храм Бориса и Глеба — ул. Василия Касияна, 2а/1 (ст. м. "Ипподром")

Спасо-Преображенский собор — ул. Самойла Кошки, 3-а

Церкви ПЦУ в музее Пирогово — ул. Академика Тронько, 1

Храм Святого Николая — ул. Новопироговская, 25-а

Шевченковский район Киева

Храм Святителя Николая — ул. Нагорная, 1

Михайловский Златоверхий монастырь — ул. Трехсвятительская, 8

Деснянский район Киева

Церковь Иоанна Предтечи — ул. Александры Экстер, 7

Церковь Всех Святых — просп. Красной Калины, 4

Дарницкий район Киева

Храм Петра и Павла — просп. Николая Бажана, 1

Храм Почаевской иконы Божьей Матери — ул. Бориспольская, 30-а

Храм Святого Николая — ул. Харченко, 39

Днепровский район Киева

Храм Святителя Николая Чудотворца — ул. Черных Запорожцев, 26

Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери — Дарницкий бульвар, 11-а

Оболонский район Киева

Приход Собора Киевских святых — просп. Степана Бандеры, 29а (возле Иорданского озера)

Напомним, читайте о том, какие традиции на Пасху существуют в Украине.

Между тем в МИД отметили, что Россия может обстреливать Украину на Пасху.

Так, на Ивано-Франковщине отменили все массовые празднования и призвали верующих по возможности находиться дома.