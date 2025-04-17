Пасха 2025 в Киеве - график освящения корзин

Когда и где святить пасхальную корзину в Киеве — расписание служб
В этом году православная и католическая Пасха совпадают - праздник Христова Воскресения приходится на 20 апреля. В Киеве верующие смогут приобщиться к богослужениям и освятить пасхальные корзины как в Великую субботу, так и непосредственно в воскресенье. Во многих храмах столицы запланированы ночные и дневные литургии, освящение куличей, а также праздничные мероприятия.
Где и когда освящают пасхальные корзины в Киеве — читайте на Новини.LIVE.
Где в Киеве состоится освящение корзин на Пасху 19-20 апреля
Киево-Печерская лавра (ул. Лаврская, 9)
В церкви Преподобных Антония и Феодосия Печерских состоится освящение корзин:
- 19 апреля (суббота) — с 16:00 до 21:00
- 20 апреля (воскресенье) — с 12:00 до 17:30
Праздничная литургия в день Пасхи пройдет с 06:00 до 12:00. Кроме богослужений, 20 апреля с 11:00 до 15:00 на территории лавры проведут праздничную программу с участием братчиков Киевского кобзарского цеха, а также мастер-классы и тематические экскурсии.
Свято-Михайловский Златоверхий собор ПЦУ (ул. Трехсвятительская, 8)
19 апреля (суббота):
- 07:40 — Часы. Изобразительные. Вечерня с Литургией св. Василия Великого
- 21:00 — Чтение книги Деяний апостольских
- 23:00 — Пасхальная Полунощница
20 апреля (воскресенье):
- 00:00 — Пасхальная Утреня
- 01:00 — Литургия свт. Иоанна Златоустого
- 09:00 — Поздняя литургия
- 17:00 — Пасхальная вечерня
Кстати, из-за комендантского часа (с 00:00 до 05:00) богослужения можно будет посмотреть онлайн.
Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5)
19 апреля (суббота): с 15:00 до 21:00 — будет происходить освящение корзин
20 апреля (воскресенье):
- 07:15 — Пасхальная Утреня
- 08:30 и 11:00 — Божественная литургия и освящение корзин
- 16:30 — Гаивки
- 18:00 — Великая вечерня
Где в Киеве в спальных районах можно освятить пасхальную корзину:
Печерский район Киева
- Михайловская церковь при Александровской больнице — ул. Шелковичная, 39/1
- Свято-Михайловская церковь (Выдубицкий монастырь) — ул. Выдубицкая, 41-в
- Церковь Пророка Даниила (Выдубицкий монастырь) — ул. Выдубицкая, 40
- Храм Серафима Саровского — бульв. Леси Украинки, 25
Подольский район Киева
- Храм св. Николая Притиски — ул. Хорива, 5а
- Церковь апостолов Петра и Павла — ул. Стеценко, 14
- Приход св. Юрия Победоносца — бульв. Кольцова, 15, к. 356
- Церковь Покрова Богородицы — ул. Светлицкого, 30/20-а
- Свято-Покровская церковь — ул. Покровская, 7
- Церковь Успения Богородицы Пирогощи — Контрактовая площадь, 1
- Церковь Николая Набережного — ул. Григория Сковороды, 12/8
- Церковь Рождества Богородицы — Почтовая площадь, 2
- Церковь Святого Духа (Киево-Могилянская Академия) — ул. Григория Сковороды, 2
Соломенский район Киева
- Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — ул. Каменяров, 13-15
- Храм Покрова Богородицы — ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1
- Приход Иоанна Крестителя — ул. Гарматная, 37
Святошинский район Киева
- Часовня святого Николая Святоши — бульв. Академика Вернадского, 85
- Приход Введения во храм Пресвятой Богородицы — бульв. Ромена Роллана, 10-а
- Церковь Святой Троицы — ул. Рабочая, 115
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы — ул. Якуба Коласа, 27-а
- Храм Казанской иконы Божьей Матери — ул. Симиренко, 12
- Храм Святого Духа — ул. Генерала Наумова, 68
Голосеевский район Киева
- Храм Бориса и Глеба — ул. Василия Касияна, 2а/1 (ст. м. "Ипподром")
- Спасо-Преображенский собор — ул. Самойла Кошки, 3-а
- Церкви ПЦУ в музее Пирогово — ул. Академика Тронько, 1
- Храм Святого Николая — ул. Новопироговская, 25-а
Шевченковский район Киева
- Храм Святителя Николая — ул. Нагорная, 1
- Михайловский Златоверхий монастырь — ул. Трехсвятительская, 8
Деснянский район Киева
- Церковь Иоанна Предтечи — ул. Александры Экстер, 7
- Церковь Всех Святых — просп. Красной Калины, 4
Дарницкий район Киева
- Храм Петра и Павла — просп. Николая Бажана, 1
- Храм Почаевской иконы Божьей Матери — ул. Бориспольская, 30-а
- Храм Святого Николая — ул. Харченко, 39
Днепровский район Киева
- Храм Святителя Николая Чудотворца — ул. Черных Запорожцев, 26
- Часовня Тихвинской иконы Божьей Матери — Дарницкий бульвар, 11-а
Оболонский район Киева
-
Приход Собора Киевских святых — просп. Степана Бандеры, 29а (возле Иорданского озера)
Напомним, читайте о том, какие традиции на Пасху существуют в Украине.
Между тем в МИД отметили, что Россия может обстреливать Украину на Пасху.
Так, на Ивано-Франковщине отменили все массовые празднования и призвали верующих по возможности находиться дома.
Читайте Новини.LIVE!