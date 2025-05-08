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Коли кияни вшанують жертв Другої світової війни — опитування

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Дата публікації: 8 травня 2025 12:02
Чому кияни не хочуть святкувати День Перемоги — відео
Киянка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Україна вже два роки, як відмовилась від святкування Дня Перемоги 9 травня. Натомість в календарі громадян з'явилась нова дата, а саме 8 травня — День пам’яті та перемоги над нацизмом.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувались з киянами та дізнались, якому дню вони надають перевагу.

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Коли ви вшановуєте пам’ять загиблих у Другій світовій — 8 чи 9 травня?

Більшість опитаних киян вважають, що святкувати 9 травня більше немає сенсу. Адже славнозвісний День Перемоги — частина російської пропаганди. Містяни надають перевагу 8 травню та вшануванню загиблих під час воєнних років Другої світової. 

"Восьмого, так само як в Європі, як в цивілізованому світі. Так само як підтримують всі інші. А ми частина Європи, цього цивілізованого світу і не підтримуємо свята московитів", — каже Владислав. 

Водночас серед містян побутує думка, що згадувати про жертв війни варто в день завершення війни в Азії. Беззастережна капітуляція Японії відбулась 2 вересня 1945 року. 

"Я колись мешкала в Німеччині, то вони вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні восьмого травня. А, якщо вже бути чесними, то давайте їх вшановувати 2 серпня, коли здається закінчилася війна. Не 8 травня, не 9 травня, а 2 серпня тоді, коли був підписаний пакт про капітуляцію Японії", — каже киянка Тетяна.

Киянка Тетяна
Киянка Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Однак, серед населення залишаються громадяни, які ще не повністю звикли до змін, які ввів український президент Володимир Зеленський у 2023 році. Тоді він підписав відповідний закон щодо відзначення 8 травня Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.

"Думаю, дев'ятого. Але чому — не знаю. Я історію дуже погано знаю в датах, чесно", — сказали перехожі киянки.

Кияни
Киянки розмірковують, чи варто святкувати 9 травня. Фото: Новини.LIVE

На противагу усім думках киянка Людмила вважає, що вшановувати загиблих та жертв Другої світової війни потрібно щодня: "Невже це так важливо, коли їх пам'ятати? Їх пам'ятати треба кожен день, якщо вони нам свободу принесли. А в який день я не можу сказати".

Нагадаємо, що український міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав іноземців не брати участь у параді, який відбудеться в Москві. Також експерти прокоментували можливість масованого удару по Україні на 9 травня.

Київ опитування війна Росія 9 травня
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
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