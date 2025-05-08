Почему киевляне не хотят праздновать День Победы — видео

Киевлянка Людмила. Фото: Новини.LIVE

Украина уже два года, как отказалась от празднования Дня Победы 9 мая. Зато в календаре граждан появилась новая дата, а именно 8 мая — День памяти и победы над нацизмом.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с киевлянами и узнали, какой день они предпочитают.

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Большинство опрошенных киевлян считают, что праздновать 9 мая больше нет смысла. Ведь знаменитый День Победы — часть российской пропаганды. Горожане предпочитают 8 мая и чествование погибших во время военных лет Второй мировой.

"Восьмого, так же как в Европе, как в цивилизованном мире. Так же как поддерживают все остальные. А мы часть Европы, этого цивилизованного мира и не поддерживаем праздники московитов", — говорит Владислав.

В то же время среди горожан бытует мнение, что вспоминать о жертвах войны стоит в день завершения войны в Азии. Безоговорочная капитуляция Японии состоялась 2 сентября 1945 года.

"Я когда-то жила в Германии, то они чтят память погибших во Второй Мировой войне восьмого мая. А, если уж быть честными, то давайте их чествовать 2 августа, когда кажется закончилась война. Не 8 мая, не 9 мая, а 2 августа тогда, когда был подписан пакт о капитуляции Японии", — говорит киевлянка Татьяна.

Киевлянка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Однако, среди населения остаются граждане, которые еще не полностью привыкли к изменениям, которые ввел украинский президент Владимир Зеленский в 2023 году. Тогда он подписал соответствующий закон, о праздновании 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом.

"Думаю, девятого. Но почему не знаю. Я историю очень плохо знаю в датах, честно", — говорят прохожие киевлянки.

Киевлянки размышляют, стоит ли праздновать 9 мая. Фото: Новини.LIVE

В противовес всем мнениям киевлянка Людмила считает, что чтить погибших и жертв Второй мировой войны нужно ежедневно: "Неужели это так важно, когда их помнить? Их помнить надо каждый день, если они нам свободу принесли. А в какой день я не могу сказать".

Напомним, что украинский министр иностранных дел Андрей Сибига призвал иностранцев не участвовать в параде, который состоится в Москве. Также эксперты прокомментировали возможность массированного удара по Украине на 9 мая.