Графік відключення світла у Києві 10 грудня — скільки не буде електрики

Чоловік з ліхтариком під час відключення світла. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Києві та Київській області 10 грудня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин підряд.

Про це повідомили в ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Києві 10 грудня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на завтра у Києві. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно, подекуди сім годин підряд. Однак у графіках можуть бути зміни залежно від стану енергосистеми.

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Відключення світла Київ 10 грудня. Фото: ДТЕК

У Київській області 10 грудня теж діятимуть погодинні графіки відключення. У чотирьох черг одночасно світла не буде по сім годин поспіль.

Відключення світла на Київщині 10 грудня. Фото: ДТЕК

Відключення світла на Київщині 10 грудня. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 10 грудня світло вимикатимуть в усіх регіонах. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.

Також ми писали, що у Києві таксисти заробляють під час відключень світла. Найбільше ціни виросли в райони, де немає метрополітену, зате багато громадського електротранспорту.