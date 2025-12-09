Графік відключення світла у Києві 10 грудня — скільки не буде електрики

Коли не буде світла у Києві — графіки відключень на завтра
У Києві та Київській області 10 грудня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин підряд.
Про це повідомили в ДТЕК.
Відключення світла у Києві 10 грудня
У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на завтра у Києві. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно, подекуди сім годин підряд. Однак у графіках можуть бути зміни залежно від стану енергосистеми.
У Київській області 10 грудня теж діятимуть погодинні графіки відключення. У чотирьох черг одночасно світла не буде по сім годин поспіль.
Нагадаємо, 10 грудня світло вимикатимуть в усіх регіонах. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.
Також ми писали, що у Києві таксисти заробляють під час відключень світла. Найбільше ціни виросли в райони, де немає метрополітену, зате багато громадського електротранспорту.
