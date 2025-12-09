Відео
Головна Київ Коли не буде світла у Києві — графіки відключень на завтра

Коли не буде світла у Києві — графіки відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 23:54
Графік відключення світла у Києві 10 грудня — скільки не буде електрики
Чоловік з ліхтариком під час відключення світла. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

У Києві та Київській області 10 грудня діятимуть графіки відключення світла. Електроенергії не буде по сім годин підряд.

Про це повідомили в ДТЕК.

Відключення світла у Києві 10 грудня

У ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла на завтра у Києві. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно, подекуди сім годин підряд. Однак у графіках можуть бути зміни залежно від стану енергосистеми.

Відключення світла у Києві 10 грудня
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла у Києві 10 грудня
Відключення світла Київ 10 грудня. Фото: ДТЕК

У Київській області 10 грудня теж діятимуть погодинні графіки відключення. У чотирьох черг одночасно світла не буде по сім годин поспіль. 

Відключення світла на Київщині 10 грудня. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла у Київській області 10 грудня
Відключення світла на Київщині 10 грудня. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 10 грудня світло вимикатимуть в усіх регіонах. Електроенергії не буде у кількох черг одночасно.

Також ми писали, що у Києві таксисти заробляють під час відключень світла. Найбільше ціни виросли в райони, де немає метрополітену, зате багато громадського електротранспорту.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
