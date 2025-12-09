График отключения света в Киеве 10 декабря — сколько не будет электричества

Мужчина с фонариком во время отключения света. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Киеве и Киевской области 10 декабря будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Киеве 10 декабря

В ДТЭК обнародовали графики отключения света на завтра в Киеве. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно, местами семь часов подряд. Однако в графиках могут быть изменения в зависимости от состояния энергосистемы.

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Отключение света Киев 10 декабря. Фото: ДТЭК

В Киевской области 10 декабря тоже будут действовать почасовые графики отключения. В четырех очередях одновременно света не будет по семь часов подряд.

Отключение света на Киевщине 10 декабря. Фото: ДТЭК

Отключение света на Киевщине 10 декабря. Фото: ДТЭК

Напомним, 10 декабря свет будут выключать во всех регионах. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.

Также мы писали, что в Киеве таксисты зарабатывают во время отключений света. Больше всего цены выросли в районы, где нет метрополитена, зато много общественного электротранспорта.