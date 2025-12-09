График отключения света в Киеве 10 декабря — сколько не будет электричества

Когда не будет света в Киеве — графики отключений на завтра
В Киеве и Киевской области 10 декабря будут действовать графики отключения света. Электроэнергии не будет по семь часов подряд.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 10 декабря
В ДТЭК обнародовали графики отключения света на завтра в Киеве. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно, местами семь часов подряд. Однако в графиках могут быть изменения в зависимости от состояния энергосистемы.
В Киевской области 10 декабря тоже будут действовать почасовые графики отключения. В четырех очередях одновременно света не будет по семь часов подряд.
Напомним, 10 декабря свет будут выключать во всех регионах. Электроэнергии не будет в нескольких очередях одновременно.
Также мы писали, что в Киеве таксисты зарабатывают во время отключений света. Больше всего цены выросли в районы, где нет метрополитена, зато много общественного электротранспорта.
Читайте Новини.LIVE!