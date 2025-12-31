Відео
Відео

Головна Київ Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК

Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 22:43
Відключення світла у Києві 1 січня - графіки ДТЕК
Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook

У четвер, 1 січня, у Києві та області плануються відключення світла. Відсутність світла обумовлена масованим атаками з боку Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України. 

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 30 грудня.

Відключення світла у Києві 1 січня

Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК - фото 1
Графік відключення світла 1 січня. Фото: ДТЕК
Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК - фото 2
Графік відключення світла 1 січня. Фото: ДТЕК

Відключення світла у Київській області 1 січня

Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК - фото 3
Графік відключення світла 1 січня. Фото: ДТЕК
Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК - фото 4
Графік відключення світла 1 січня. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що у Держенергонагляді зазначили, що у ніч на Новий рік будуть діяти планові графіки погодинних відключень світла. 

А до цього повідомлялось, що варто знати при використанні зарядних станцій.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
