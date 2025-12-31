Відключення світла у Києві 1 січня - графіки ДТЕК

Коли не буде світла у Києві завтра — графіки відключень ДТЕК
Дата публікації: 31 грудня 2025 22:43
Енергетик працює над відновленням світла. Фото ілюстративне: Харківобленерго/Facebook
У четвер, 1 січня, у Києві та області плануються відключення світла. Відсутність світла обумовлена масованим атаками з боку Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури України.
Про це повідомила пресслужба ДТЕК у вівторок, 30 грудня.
Відключення світла у Києві 1 січня
Відключення світла у Київській області 1 січня
Нагадаємо, що у Держенергонагляді зазначили, що у ніч на Новий рік будуть діяти планові графіки погодинних відключень світла.
А до цього повідомлялось, що варто знати при використанні зарядних станцій.
