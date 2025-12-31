Отключение света в Киеве 1 января - графики ДТЭК

Когда не будет света в Киеве завтра — графики отключений ДТЭК
Дата публикации 31 декабря 2025 22:43
Энергетик работает над восстановлением света. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго/Facebook
В четверг, 1 января, в Киеве и области планируются отключения света. Отсутствие света обусловлено массированным атаками со стороны России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК во вторник, 30 декабря.
Напомним, что в Госэнергонадзоре отметили, что в ночь на Новый год будут действовать плановые графики почасовых отключений света.
А до этого сообщалось, что следует знать при использовании зарядных станций.
