Головна Київ Коли не буде світла в Києві — точні графіки на 20 лютого

Коли не буде світла в Києві — точні графіки на 20 лютого

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 08:33
Відключення світла у Київській області 20 лютого — графік підгруп
Енергетик. Фото: ДТЕК

На 20 лютого для Київської області оприлюднили погодинний графік відключень електроенергії для підгруп 1.1–6.2. Упродовж доби передбачені нічні, денні та вечірні обмеження, а для частини підгруп — відключення аж до 24:00.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані ДТЕК.

Для підгрупи 1.1 відключення заплановані з 00:00 до 00:30, далі з 07:30 до 14:30, а також увечері з 18:00 до 21:30.

Підгрупа 1.2 матиме той самий нічний і денний проміжки з 00:00 до 00:30 та з 07:30 до 14:30, а ввечері обмеження триватимуть з 18:00 до 22:00.

Підгрупі 2.1 визначили відключення з 00:00 до 00:30, потім з 07:30 до 14:30 і з 18:00 до 24:00.

Для підгрупи 2.2 графік інший у нічній та ранковій частині доби: з 00:00 до 04:00, потім з 07:30 до 11:00, а ввечері — з 18:00 до 24:00.

null
Графіки відключень. Фото: ДТЕК

Підгрупи 3.1 і 3.2 на 20 лютого мають однакові проміжки: відключення передбачені з 00:30 до 04:00, далі з 11:00 до 18:00 і з 21:30 до 24:00.

Для підгрупи 4.1 нічний період обмежень довший: з 00:30 до 07:30. Додатково заплановані відключення з 11:00 до 14:30 та з 21:30 до 24:00.

Підгрупа 4.2 матиме відключення у першій половині доби: з 00:30 до 04:00, потім з 11:00 до 18:00, а також з 21:30 до 24:00.

Підгрупа 5.1 переходить у ранковий режим: відключення визначені з 04:00 до 07:30, а найбільший проміжок відсутності світла припаде з 14:30 до 21:30.

Для підгрупи 5.2 ранкове відключення триватиме довше — з 04:00 до 11:00, після чого знову діятиме графік з 14:30 до 21:30.

У підгрупи 6.1 графік містить короткий нічний відрізок з 00:00 до 00:30, далі відключення заплановані з 04:00 до 11:00, а в другій половині дня — з 14:30 до 18:00.

Для підгрупи 6.2 нічний блок відключень не зазначений, натомість визначені графіки відсутності світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30.

Зазначимо, що графіки відключення світла у п'ятницю, 20 лютого, діятимуть на більшості територій України. 

Окремо експерт пояснив, коли може покращитися ситуація з електропостачанням.

Тим часом стало відомо, скільки українці платитимуть за 1 кВт з 1 березня.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
