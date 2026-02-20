Когда будут отключать свет 20 февраля — Киевская область подгруппы

Энергетик. Фото: ДТЭК

В Киевской области будут действовать почасовые графики отключений света в пятницу, 20 февраля. Отключения затронут все промежутки времени.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные ДТЭК.

Графики отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области 20 февраля

Для подгруппы 1.1 отключения запланированы с 00:00 до 00:30, далее с 07:30 до 14:30, а также вечером с 18:00 до 21:30.

Подгруппа 1.2 будет иметь тот же ночной и дневной промежутки с 00:00 до 00:30 и с 07:30 до 14:30, а вечером ограничения продлятся с 18:00 до 22:00.

Подгруппе 2.1 определили отключение с 00:00 до 00:30, затем с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 24:00.

Для подгруппы 2.2 график другой в ночной и утренней части суток: с 00:00 до 04:00, затем с 07:30 до 11:00, а вечером - с 18:00 до 24:00.

Графики отключений.

Подгруппы 3.1 и 3.2 на 20 февраля имеют одинаковые промежутки: отключения предусмотрены с 00:30 до 04:00, далее с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00.

Для подгруппы 4.1 ночной период ограничений длиннее: с 00:30 до 07:30. Дополнительно запланированы отключения с 11:00 до 14:30 и с 21:30 до 24:00.

Подгруппа 4.2 будет иметь отключения в первой половине суток: с 00:30 до 04:00, затем с 11:00 до 18:00, а также с 21:30 до 24:00.

Подгруппа 5.1 переходит в утренний режим: отключения определены с 04:00 до 07:30, а наибольший промежуток отсутствия света придется с 14:30 до 21:30.

Для подгруппы 5.2 утреннее отключение продлится дольше - с 04:00 до 11:00, после чего снова будет действовать график с 14:30 до 21:30.

У подгруппы 6.1 график содержит короткий ночной отрезок с 00:00 до 00:30, далее отключения запланированы с 04:00 до 11:00, а во второй половине дня - с 14:30 до 18:00.

Для подгруппы 6.2 ночной блок отключений не указан, зато определены графики отсутствия света с 04:00 до 11:00 и с 14:30 до 21:30.

Отметим, что графики отключения света в пятницу, 20 февраля, будут действовать на большинстве территорий Украины.

Отдельно эксперт объяснил, когда может улучшиться ситуация с электроснабжением.

Между тем стало известно, сколько украинцы будут платить за 1 кВт с 1 марта.