Коли у Києві не буде світла — графіки від ДТЕК на завтра

Коли у Києві не буде світла — графіки від ДТЕК на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 19:53
Оновлено: 19:53
Графік відключення світла Київ 14 листопада — коли не буде електрики
Дівчина сидить з вимкненим світлом. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 14 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергії не буде по чотири години.

Про це повідомили у ДТЕК. 

Читайте також:

Відключення світла у Києві 14 листопада

Упродовж дня 14 листопада у Києві вимикатимуть світло через складну ситуацію в енергосистемі. Електроенергії не буде по чотири години у кількох черг одночасно.

Відключення світла в Києві 14 листопада
Графік відключення світла Київ. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла у Києві 14 листопада
Відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Також графіки відключень діятимуть у Київській області. І ДТЕК попереджають, що можуть бути зміни, про які одразу будуть повідомляти. 

Відключення світла на Київщині 14 листопада
Відключення світла у Київській області 14 листопада. Фото: ДТЕК
Графік відключення на Київщині завтра. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 14 листопада світла не буде у більшості регіонах України. Відключення діятимуть у кількох черг одночасно. 

Водночас експерт розповів, що взимку світла може не бути по 8-12 годин. Після нових ударів РФ ситуація в енергосистемі дуже складна. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
