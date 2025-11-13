Графік відключення світла Київ 14 листопада — коли не буде електрики

Коли у Києві не буде світла — графіки від ДТЕК на завтра
У Києві та Київській області 14 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла. Електроенергії не буде по чотири години.
Про це повідомили у ДТЕК.
Відключення світла у Києві 14 листопада
Упродовж дня 14 листопада у Києві вимикатимуть світло через складну ситуацію в енергосистемі. Електроенергії не буде по чотири години у кількох черг одночасно.
Також графіки відключень діятимуть у Київській області. І ДТЕК попереджають, що можуть бути зміни, про які одразу будуть повідомляти.
Нагадаємо, 14 листопада світла не буде у більшості регіонах України. Відключення діятимуть у кількох черг одночасно.
Водночас експерт розповів, що взимку світла може не бути по 8-12 годин. Після нових ударів РФ ситуація в енергосистемі дуже складна.
