Україна
Главная Киев Когда в Киеве не будет света — графики от ДТЭК на завтра

Когда в Киеве не будет света — графики от ДТЭК на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 19:53
обновлено: 19:53
График отключения света Киев 14 ноября — когда не будет электричества
Девушка сидит с выключенным светом. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 14 ноября будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергии не будет по четыре часа.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 14 ноября

В течение дня 14 ноября в Киеве будут выключать свет из-за сложной ситуации в энергосистеме. Электроэнергии не будет по четыре часа в нескольких очередях одновременно.

Відключення світла в Києві 14 листопада
График отключения света Киев. Фото: ДТЭК
Графік відключення світла у Києві 14 листопада
Отключение света в Киеве. Фото: ДТЭК

Также графики отключений будут действовать в Киевской области. И ДТЭК предупреждают, что могут быть изменения, о которых сразу будут сообщать.

Відключення світла на Київщині 14 листопада
Отключение света в Киевской области 14 ноября. Фото: ДТЭК
График отключения на Киевщине завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, 14 ноября света не будет в большинстве регионах Украины. Отключения будут действовать в нескольких очередях одновременно.

В то же время эксперт рассказал, что зимой света может не быть по 8-12 часов. После новых ударов РФ ситуация в энергосистеме очень сложная.

Киев электроэнергия ДТЭК свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
