График отключения света Киев 14 ноября — когда не будет электричества

Когда в Киеве не будет света — графики от ДТЭК на завтра
В Киеве и Киевской области 14 ноября будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергии не будет по четыре часа.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 14 ноября
В течение дня 14 ноября в Киеве будут выключать свет из-за сложной ситуации в энергосистеме. Электроэнергии не будет по четыре часа в нескольких очередях одновременно.
Также графики отключений будут действовать в Киевской области. И ДТЭК предупреждают, что могут быть изменения, о которых сразу будут сообщать.
Напомним, 14 ноября света не будет в большинстве регионах Украины. Отключения будут действовать в нескольких очередях одновременно.
В то же время эксперт рассказал, что зимой света может не быть по 8-12 часов. После новых ударов РФ ситуация в энергосистеме очень сложная.
