График отключения света Киев 14 ноября — когда не будет электричества

В Киеве и Киевской области 14 ноября будут действовать графики почасовых отключений света. Электроэнергии не будет по четыре часа.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Киеве 14 ноября

В течение дня 14 ноября в Киеве будут выключать свет из-за сложной ситуации в энергосистеме. Электроэнергии не будет по четыре часа в нескольких очередях одновременно.

Также графики отключений будут действовать в Киевской области. И ДТЭК предупреждают, что могут быть изменения, о которых сразу будут сообщать.

Напомним, 14 ноября света не будет в большинстве регионах Украины. Отключения будут действовать в нескольких очередях одновременно.

В то же время эксперт рассказал, что зимой света может не быть по 8-12 часов. После новых ударов РФ ситуация в энергосистеме очень сложная.