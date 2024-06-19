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Коли в киян буде світло — в Укренерго розповіли як завтра працюватимуть графіки

19 червня 2024 23:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Києві 20 червня
Дівчина пише при світлі ліхтаря. Фото: nus.org.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 20 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Києві та області  планові відключення електроенергії відбуватимуться з 06:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Причиною таких тривалих відключень є збільшення споживання через теплу погоду та робочі дні. Обмеження вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 20 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 20 червня. Фото: скриншот

Раніше в Укренерго заявили, що новий метод розподілу дефіциту електричної енергії між регіонами, тестування якого розпочалося 8 червня, показав свою ефективність. Тепер відключення світла в областях відбувається більш рівномірно.

Також ми повідомляли, що зараз в кожній області України відбувається оновлення переліку критично важливих об’єктів з гарантованим електропостачанням. Очікується, що цей процес закінчиться до 1 липня.

Київ
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