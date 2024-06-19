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Когда у киевлян будет свет — в Укрэнерго рассказали, как завтра будут работать графики

19 июня 2024 23:11
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 20 июня
Девушка пишет при свете фонаря. Фото: nus.org.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В четверг, 20 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. В Киеве и области плановые отключения электроэнергии будут проходить с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Причиной таких длительных отключений является увеличение потребления из-за теплой погоды и рабочих дней. Ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 20 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 20 июня. Фото: скриншот

Ранее в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более равномерно.

Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.

Киев
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Украина
Киевская область
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