Графики отключения света в Киеве 20 июня

Когда у киевлян будет свет — в Укрэнерго рассказали, как завтра будут работать графики
В четверг, 20 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. В Киеве и области плановые отключения электроэнергии будут проходить с 06:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отключение света В Киеве 20 июня
Причиной таких длительных отключений является увеличение потребления из-за теплой погоды и рабочих дней. Ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.
Ранее в Укрэнерго заявили, что новый метод распределения дефицита электроэнергии между регионами, тестирование которого началось 8 июня, показал свою эффективность. Теперь отключение света в областях происходит более равномерно.
Также мы сообщали, что сейчас в каждой области Украины происходит обновление списка критически важных объектов с гарантированным электроснабжением. Ожидается, что этот процесс завершится к 1 июля.
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