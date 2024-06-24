Графіки відключення світла в Києві 25 червня

Коли в киян буде світло — в Укренерго розповіли, як завтра працюватимуть графіки
У вівторок, 25 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Відключення світла в Києві 25 червня
Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 02:00 до 05:00 і з 12:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.
Переглянути графік відключень можна за посиланням.
Нагадаємо, у Yasno розповіли, що через російські атаки в Україні склалася критична ситуація з генерацією електроенергії. Зараз навіть імпорт не допомагає вирішити цю проблему.
Також ми повідомляли, що в Україні між областями почали рівномірно розподіляти ліміти споживання електроенергії. Найбільше це нововведення впливатиме на киян.
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