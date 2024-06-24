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Когда у киевлян будет свет — в Укрэнерго рассказали, как завтра будут работать графики

24 июня 2024 22:21
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 25 июня
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во вторник, 25 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света в Киеве 25 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. С 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Эти меры повлияют на промышленные и бытовые потребители, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Просмотреть график отключений можно по ссылке.

Информация об отключении света в Украине 25 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 25 июня. Фото: скриншот

Напомним, в Yasno рассказали, что из-за российских атак в Украине сложилась критическая ситуация с генерацией электроэнергии. Сейчас даже импорт не помогает решить эту проблему.

Также мы сообщали, что в Украине между областями начали равномерно распределять лимиты потребления электроэнергии. Больше всего это нововведение будет влиять на киевлян.

Киев
электроэнергия
Киевская область
сфера энергетики
электроснабжение
Укрэнерго
энергетика
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свет

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