Графіки відключення світла в Києві 6 липня

Жінка пише у зошиті при свічках. Фото: Freepik

У суботу, 6 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла в Києві 6 липня

Тривалі відключення пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

З 17:00 до 23:00 діятимуть три черги відключень, а протягом інших годин будуть діяти дві черги.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Також енергетики радять українцям слідкувати за повідомленнями ДТЕК у Telegram, адже розклад відключень може змінюватися.

Нагадаємо, в енергосистемі України великий дефіцит потужностей. Радник прем’єр-міністра, член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що наприкінці липня ситуація може змінитися на краще. Водночас експерти галузі попереджають українців про важку зиму, коли світло будуть вмикати лише на 2-3 години протягом доби.