Графики отключения света в Киеве 6 июля

Женщина пишет в тетради при свечах. Фото: Freepik

В субботу, 6 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света в Киеве 6 июля

Длительные отключения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

С 17:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений, а в течение остальных часов будут действовать две очереди.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Также энергетики советуют украинцам следить за сообщениями ДТЭК в Telegram, ведь расписание отключений может изменяться.

Напомним, в энергосистеме Украины большой дефицит мощностей. Советник премьер-министра, член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что в конце июля ситуация может измениться к лучшему. В то же время эксперты отрасли предупреждают украинцев о тяжелой зиме, когда свет будут включать всего на 2-3 часа в течение суток.