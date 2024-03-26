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Коли завершиться опалювальний сезон в Києві — Кличко здивував прогнозом

26 березня 2024 12:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Коли завершиться опалювальний сезон в Києві — Кличко здивував прогнозом
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві планують завершити опалювальний сезон 28 березня. Місцева влада вважає, що це цілком сприятливо, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram у вівторок, 26 березня.  

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Кличко розповів, що вже з цього четверга, 28 березня, у Києві розпочнеться процес відключення від опалення будівель. За його словами, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики, це цілком слушна пора, і таке рішення дозволить зекономити енергоносії. 

"Нагадаю, що  централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів. Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії та не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення", — йдеться у повідомленні мера столиці. 

Також він наголосив, що відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їх керівників.

Кличко зазначив, що, попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.

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Скриншот допису Віталія Кличка в Telegram

Нагадаємо, Київ — не перше місто, яке достроково завершує опалювальний сезон. Через потепління та сприятливу погоду так вчинила і влада Херсона.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що також вирішив раніше закінчити опалювальний сезон у місті, аби зменшити навантаження на енергосистему, яка постраждала внаслідок обстрілів РФ

Віталій Кличко
комунальні послуги
погода
Київ
опалювальний сезон
електропостачання
газ

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