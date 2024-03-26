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Когда завершится отопительный сезон в Киеве — Кличко удивил прогнозом

26 марта 2024 12:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Когда завершится отопительный сезон в Киеве — Кличко удивил прогнозом
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве планируется завершить отопительный сезон 28 марта. Местные власти считают, что это вполне благоприятно, учитывая существенное потепление, прогнозируемое синоптиками.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram во вторник, 26 марта.

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Кличко рассказал, что уже с этого четверга, 28 марта, в Киеве начнется процесс отключения от отопления зданий. По его словам, учитывая существенное потепление, которое прогнозируют синоптики, это вполне удобное время и такое решение позволит сэкономить энергоносители.

"Напомню, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим, необходимо несколько дней. Учитывая это, с 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без нужды природный газ. А жителям города — сэкономить на оплате отопления", — говорится в сообщении мэра столицы.

Также он отметил, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях социального обслуживания, происходит по письменным заявкам их руководителей.

Кличко добавил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, Киев прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

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Скриншот сообщения Виталия Кличко в Telegram

Напомним, Киев — не первый город, который досрочно завершает отопительный сезон. Из-за потепления и благоприятной погоды так поступили и власти Херсона.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что также решил раньше закончить отопительный сезон в городе, чтобы уменьшить нагрузку на пострадавшую в результате обстрелов РФ энергосистему.

Виталий Кличко
коммунальные услуги
погода
Киев
отопительный сезон
электроснабжение
газ

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