Коли дадуть опалення в Києві — Кирило Фесик назвав умову

Радіатор опалення. Фото: РБК-УКраїна

У Києві ще не визначена остаточна дата початку опалювального сезону. Тепло у оселях мешканців столиці з'явиться лише за певних температурних умов.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у середу, 8 жовтня.

Коли розпочнеться опалення у столиці

За словами очільника районної адміністрації, опалювальний сезон у Києві розпочнеться лише тоді, коли середньодобові показники температури протягом трьох днів не будуть перевищувати +8 °С

"Орієнтовної дати початку опалювального сезону немає. Є нормативи по температурі, якщо декілька днів середньодобова температура +8, поки ще зарано", — сказав Фесик.

Крім того він наголосив, що зараз кількість енергоресурсів у країні та у місті обмежена, тож рішення мають бути відповідальними.

"Автоматично це не відбудеться, це завжди відповідальні рішення. Скажу вам, як голова району, щороку є дві тенденції — коли починається холод, починаються скарги, щоб увімкнули опалення, але коли приходить теплий місяць — тисячі зауважень, щоб його вимкнули. Загальна кількість ресурсів обмежена, тому якщо буде тепла зима і увімкнемо трохи пізніше, все буде нормально", — сказав Фесик.

