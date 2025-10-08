Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Коли з'явиться опалення у Києві — відповідь голови РДА

Коли з'явиться опалення у Києві — відповідь голови РДА

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 22:26
Коли дадуть опалення в Києві — Кирило Фесик назвав умову
Радіатор опалення. Фото: РБК-УКраїна

У Києві ще не визначена остаточна дата початку опалювального сезону. Тепло у оселях мешканців столиці з'явиться лише за певних температурних умов.

Про це в ефірі "Київського часу" заявив очільник Оболонської РДА Кирило Фесик у середу, 8 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Коли розпочнеться опалення у столиці

За словами очільника районної адміністрації, опалювальний сезон у Києві розпочнеться лише тоді, коли середньодобові показники температури протягом трьох днів не будуть перевищувати +8 °С

"Орієнтовної дати початку опалювального сезону немає. Є нормативи по температурі, якщо декілька днів середньодобова температура +8, поки ще зарано", — сказав Фесик.

Крім того він наголосив, що зараз кількість енергоресурсів у країні та у місті обмежена, тож рішення мають бути відповідальними.

"Автоматично це не відбудеться, це завжди відповідальні рішення. Скажу вам, як голова району, щороку є дві тенденції — коли починається холод, починаються скарги, щоб увімкнули опалення, але коли приходить теплий місяць — тисячі зауважень, щоб його вимкнули. Загальна кількість ресурсів обмежена, тому якщо буде тепла зима і увімкнемо трохи пізніше, все буде нормально", — сказав Фесик.

Нагадаємо, раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, чому деякі мешканці можуть залишитися без опалення цієї зими.

А також стало відомо, скільки газу закупить Україна цього року для опалювального сезону.

Київ опалювальний сезон зима теплопостачання опалення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації