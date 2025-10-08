Когда дадут отопление в Киеве — Кирилл Фесик назвал условие

Радиатор отопления. Фото: РБК-УКраина

В Киеве еще не определена окончательная дата начала отопительного сезона. Тепло в домах жителей столицы появится только при определенных температурных условиях.

Об этом в эфире "Київського часу" заявил глава Оболонской РГА Кирилл Фесик в среду, 8 октября.

Когда начнется отопление в столице

По словам главы районной администрации, отопительный сезон в Киеве начнется только тогда, когда среднесуточные показатели температуры в течение трех дней не будут превышать +8 °С

"Ориентировочной даты начала отопительного сезона нет. Есть нормативы по температуре, если несколько дней среднесуточная температура +8, пока еще рано", — сказал Фесик.

Кроме того, он отметил, что сейчас количество энергоресурсов в стране и в городе ограничено, поэтому решения должны быть ответственными.

"Автоматически это не произойдет, это всегда ответственные решения. Скажу вам, как глава района, ежегодно есть две тенденции — когда начинается холод, начинаются жалобы, чтобы включили отопление, но когда приходит теплый месяц - тысячи замечаний, чтобы его выключили. Общее количество ресурсов ограничено, поэтому если будет теплая зима и включим чуть позже, все будет нормально", — сказал Фесик.

