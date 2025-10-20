FPV-дрони ставлять під загрозу Київ — командир НГУ "Хартія" Райков

Ігор Райков. Фото: Ігор Райков/Facebook

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 13-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України "Хартія" Ігор Райков закликав терміново посилити протиповітряну оборону Києва через стрімке вдосконалення дронів. За його словами, вони можуть стати звичною загрозою для великих міст.

Про це Райков повідомив журналісту Новини.LIVE у понеділок, 20 жовтня

Реклама

Читайте також:

"Хартія" попереджає про швидке зростання можливостей FPV-дронів

Райков закликав нарощувати кількість і розосередження засобів ППО у столиці, щоб мати змогу швидко реагувати на різні типи безпілотників. Він звернув увагу на ролик із Краматорська, де дрон на оптоволоконному управлінні пролітає вулицями. Це, на його думку, сигнал до негайного посилення оборони столиці.

"Я впевнений, що всім варто побачити те відео з Краматорська, де дрон на оптоволокні літає вулицями. Сьогодні це випадковість, а за три місяці це може стати нормою", — зазначив Райков.

Командир підрозділу наголосив, що Києву потрібно вчитися захищатися не тільки проти "Шахедів" та "Гербер". Він підкреслив необхідність багатошарової системи захисту, здатної перехоплювати FPV-дрони вже сьогодні, щоб завтра не опинитися у кілл-зоні.

"Києву потрібно нарощувати сили ППО і прагнути збивати хоча б 50% тих "Шахедів", які зараз летять на місто", — наголосив Райков.

Паралельно з цим, за словами Райкова, хоч дрон на оптоволокні ніколи не залетить у Київ — дрони майбутнього зможуть долати до 100 кілометрів і запускатися навіть із території Білорусі. Він підкреслив, що вже зараз столиця потребує значного посилення системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що українська розвідка завчасно попереджає Повітряні сили та керівників об’єктів критичної інфраструктури про можливі обстріли з боку Росії, що дозволяє оперативно посилювати захист і маневрувати силами ППО.

Раніше ми також інформували, що Україна планує укласти великий контракт на постачання 25 систем протиповітряної оборони Patriot, однак точні терміни їх прибуття наразі невідомі.