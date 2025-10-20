FPV-дроны ставят под угрозу Киев - командир НГУ "Хартия" Райков

Игорь Райков. Фото: Игорь Райков/Facebook

Командир взвода беспилотных авиационных комплексов 13-й бригады оперативного назначения Национальной Гвардии Украины "Хартия" Игорь Райков призвал срочно усилить противовоздушную оборону Киева из-за стремительного совершенствования дронов. По его словам, они могут стать привычной угрозой для крупных городов.

Об этом Райков сообщил журналисту Новини.LIVE в понедельник, 20 октября

"Хартия" предупреждает о быстром росте возможностей FPV-дронов

Райков призвал наращивать количество и рассредоточение средств ПВО в столице, чтобы иметь возможность быстро реагировать на различные типы беспилотников. Он обратил внимание на ролик из Краматорска, где дрон на оптоволоконном управлении пролетает по улицам. Это, по его мнению, сигнал к немедленному усилению обороны столицы.

"Я уверен, что всем стоит увидеть то видео из Краматорска, где дрон на оптоволокне летает по улицам. Сегодня это случайность, а через три месяца это может стать нормой", — отметил Райков.

Командир подразделения подчеркнул, что Киеву нужно учиться защищаться не только против "Шахедов" и "Гербер". Он подчеркнул необходимость многослойной системы защиты, способной перехватывать FPV-дроны уже сегодня, чтобы завтра не оказаться в килл-зоне.

"Киеву нужно наращивать силы ПВО и стремиться сбивать хотя бы 50% тех "Шахедов", которые сейчас летят на город", — подчеркнул Райков.

Параллельно с этим, по словам Райкова, хоть дрон на оптоволокне никогда не залетит в Киев — дроны будущего смогут преодолевать до 100 километров и запускаться даже с территории Беларуси. Он подчеркнул, что уже сейчас столица нуждается в значительном усилении системы противовоздушной обороны.

Напомним, что украинская разведка заблаговременно предупреждает Воздушные силы и руководителей объектов критической инфраструктуры о возможных обстрелах со стороны России, что позволяет оперативно усиливать защиту и маневрировать силами ПВО.

Ранее мы также информировали, что Украина планирует заключить крупный контракт на поставку 25 систем противовоздушной обороны Patriot, однако точные сроки их прибытия пока неизвестны.