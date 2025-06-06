Обстріл Києва 6 червня — в місті багато пошкоджень, 4 людини постраждали

Будинок після атаки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Російські окупанти в ніч проти 6 червня вчинили комбіновану атаку по Києву. Внаслідок обстрілу пошкодження зафіксовано у багатьох районах столиці, а також є постраждалі.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

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У КМВА уточнили, що через ворожу атаку фіксації є у шести районах. Серед них: Солом'янський, Дарницький, Голосіївський, Деснянський, Шевченківський та Дніпровський. Тепер більш детально щодо кожного.

Соломʼянський район:

пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація;

загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.

Дарницький район: падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо — без пожеж та потерпілих. Уточнюється.

Голосіївський район:

пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання;

пошкодження закладу освіти;

падіння частин збитих цілей біля АЗС. За уточненою інформацією — пошкоджено автомобіль;

падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі та потерпілих.

Деснянський район: виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

Шевченківський район: пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

Дніпровський район: значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

"Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих", — додали у КМВА.

Крім того, там уточнили, що зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Також відомо про 4 постраждалих.

"Троє чоловіків та одна жінка. Двоє — госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці. Інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень та відпрацьовують повідомлення про зафіксовані уламки збитих ворожих цілей", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 05:39

"16 людей постраждали в столиці. 10 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці", — написав мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, що окрім Києва, під атакою опинилася Київська область. В регіоні пошкоджено будинки.

Також ми писали, що під ракетною атакою сьогодні опинився Тернопіль. В місті було чути потужні вибухи.