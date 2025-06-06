Обстрел Киева 6 июня — в городе много повреждений, 4 человека пострадали

Комбинированная атака РФ на Киев — что известно о последствиях
Российские оккупанты в ночь на 6 июня совершили комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела повреждения зафиксированы во многих районах столицы, а также есть пострадавшие.
Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.
Последствия обстрела Киева в ночь на 6 июня
В КГВА уточнили, что из-за вражеской атаки фиксации есть в шести районах. Среди них: Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский. Теперь более подробно по каждому.
Соломенский район:
- пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Продолжается ликвидация;
- возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.
Дарницкий район: падение обломков сбитых воздушных целей по меньшей мере на трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно - без пожаров и пострадавших. Уточняется.
Голосеевский район:
- пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация возгорания;
- повреждение учебного заведения;
- падение частей сбитых целей возле АЗС. По уточненной информации — поврежден автомобиль-;
- падение обломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.
Деснянский район: обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.
Шевченковский район: пожар в зоне нежилой застройки. Информация уточняется.
Днепровский район: значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.
"Кроме этого зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших", — добавили в КГГА.
Кроме того, там уточнили, что зафиксировано повреждение окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.
Также известно о 4 пострадавших.
"Трое мужчин и одна женщина. Двое — госпитализированы. Двум медики оказали помощь на месте. Информация продолжает поступать. Все службы работают на местах выявленных повреждений и отрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей", — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:39
"16 человек пострадали в столице. 10 из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте", — написал мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, что кроме Киева, под атакой оказалась Киевская область. В регионе повреждены дома.
Также мы писали, что под ракетной атакой сегодня оказался Тернополь. В городе были слышны мощные взрывы.
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