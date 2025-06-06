Обстрел Киева 6 июня — в городе много повреждений, 4 человека пострадали

Дом после атаки после атаки. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в ночь на 6 июня совершили комбинированную атаку по Киеву. В результате обстрела повреждения зафиксированы во многих районах столицы, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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В КГВА уточнили, что из-за вражеской атаки фиксации есть в шести районах. Среди них: Соломенский, Дарницкий, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Днепровский. Теперь более подробно по каждому.

Соломенский район:

пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Продолжается ликвидация;

возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район: падение обломков сбитых воздушных целей по меньшей мере на трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно - без пожаров и пострадавших. Уточняется.

Голосеевский район:

пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация возгорания;

повреждение учебного заведения;

падение частей сбитых целей возле АЗС. По уточненной информации — поврежден автомобиль-;

падение обломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.

Деснянский район: обнаружены обломки сбитого вражеского БпЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район: пожар в зоне нежилой застройки. Информация уточняется.

Днепровский район: значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

"Кроме этого зафиксировано падение обломков на отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении пути метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших", — добавили в КГГА.

Кроме того, там уточнили, что зафиксировано повреждение окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

Также известно о 4 пострадавших.

"Трое мужчин и одна женщина. Двое — госпитализированы. Двум медики оказали помощь на месте. Информация продолжает поступать. Все службы работают на местах выявленных повреждений и отрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей", — говорится в сообщении.

Обновлено в 05:39

"16 человек пострадали в столице. 10 из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте", — написал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что кроме Киева, под атакой оказалась Киевская область. В регионе повреждены дома.

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