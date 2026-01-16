Чому комендантська година негативно впливає на економіку Києва

Люди пересуваються у темряві під час блекауту. Фото: AP News

Економіст Олег Устенко заявив, що комендантська година в центральних регіонах України, зокрема у Києві, не є виправданою з економічної точки зору. Це створює додаткові обмеження для бізнесу й споживання. На його думку, такі заходи доцільні насамперед для прикордонних територій, тоді як у столиці вони радше гальмують економічну активність і поглиблюють негативні настрої в суспільстві.

Про це Устенко сказав в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Економіст пояснив чому комендантська година шкодить економіці

Він наголосив, що питання комендантської години варто розглядати не лише з погляду безпеки, а й з урахуванням довгострокових наслідків для внутрішнього споживання, інвестицій та загального економічного клімату.

"Якщо говорити про економіку, то вона впливає на неї негативно", — зазначив Устенко.

Він пояснив, що на економічну ситуацію одночасно впливає цілий комплекс чинників. Серед них: атаки безпілотників, нестабільна робота енергосистеми, вимкнення електроенергії, а також загальний психологічний стан суспільства. Комендантська година, за його словами, лише посилює цей негативний ефект.

"Якщо настрій людей поганий, це означає, що вони будуть менше витрачати коштів. Менше витрачати коштів, особливо на інвестиційні товари, товари довготривалого використання. Відповідно, від того буде менший імпульс для зростання економіки з точки зору внутрішнього споживання", — пояснив Устенко.

Підсумовуючи, економіст наголосив, що всі ці чинники тісно пов'язані між собою, а комендантська година є одним з елементів, які вже зараз стримують економічний розвиток.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заперечив чутки про скасування комендантської години. Згодом з'ясувалося, що уряд дещо змінить правила дії комендантської години в умовах відключень світла та обстрілів.