Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Комендантська година в Києві шкодить економіці — економіст

Комендантська година в Києві шкодить економіці — економіст

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 12:30
Чому комендантська година негативно впливає на економіку Києва
Люди пересуваються у темряві під час блекауту. Фото: AP News

Економіст Олег Устенко заявив, що комендантська година в центральних регіонах України, зокрема у Києві, не є виправданою з економічної точки зору. Це створює додаткові обмеження для бізнесу й споживання. На його думку, такі заходи доцільні насамперед для прикордонних територій, тоді як у столиці вони радше гальмують економічну активність і поглиблюють негативні настрої в суспільстві.

Про це Устенко сказав в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Реклама
Читайте також:

Економіст пояснив чому комендантська година шкодить економіці 

Він наголосив, що питання комендантської години варто розглядати не лише з погляду безпеки, а й з урахуванням довгострокових наслідків для внутрішнього споживання, інвестицій та загального економічного клімату.

 

"Якщо говорити про економіку, то вона впливає на неї негативно", — зазначив Устенко.

Він пояснив, що на економічну ситуацію одночасно впливає цілий комплекс чинників. Серед них: атаки безпілотників, нестабільна робота енергосистеми, вимкнення електроенергії, а також загальний психологічний стан суспільства. Комендантська година, за його словами, лише посилює цей негативний ефект.

"Якщо настрій людей поганий, це означає, що вони будуть менше витрачати коштів. Менше витрачати коштів, особливо на інвестиційні товари, товари довготривалого використання. Відповідно, від того буде менший імпульс для зростання економіки з точки зору внутрішнього споживання", — пояснив Устенко.

Підсумовуючи, економіст наголосив, що всі ці чинники тісно пов'язані між собою, а комендантська година є одним з елементів, які вже зараз стримують економічний розвиток.

Нагадаємо, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заперечив чутки про скасування комендантської години. Згодом з'ясувалося, що уряд дещо змінить правила дії комендантської години в умовах відключень світла та обстрілів.

Київ комендантська година економіка підприємства відключення світла
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації