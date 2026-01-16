Почему комендантский час негативно влияет на экономику Киева

Люди передвигаются в темноте во время блэкаута. Фото: AP News

Экономист Олег Устенко заявил, что комендантский час в центральных регионах Украины, в частности в Киеве, не является оправданным с экономической точки зрения. Это создает дополнительные ограничения для бизнеса и потребления. По его мнению, такие меры целесообразны прежде всего для приграничных территорий, тогда как в столице они скорее тормозят экономическую активность и углубляют негативные настроения в обществе.

Экономист объяснил почему комендантский час вредит экономике

Он отметил, что вопрос комендантского часа следует рассматривать не только с точки зрения безопасности, но и с учетом долгосрочных последствий для внутреннего потребления, инвестиций и общего экономического климата.

"Если говорить об экономике, то он влияет на нее негативно", — отметил Устенко.

Он пояснил, что на экономическую ситуацию одновременно влияет целый комплекс факторов. Среди них: атаки беспилотников, нестабильная работа энергосистемы, отключение электроэнергии, а также общее психологическое состояние общества. Комендантский час, по его словам, только усиливает этот негативный эффект.

"Если настроение людей плохое, это означает, что они будут меньше тратить средств. Меньше тратить средств, особенно на инвестиционные товары, товары длительного использования. Соответственно, от того будет меньший импульс для роста экономики с точки зрения внутреннего потребления", — пояснил Устенко.

Подытоживая, экономист отметил, что все эти факторы тесно связаны между собой, а комендантский час является одним из элементов, которые уже сейчас сдерживают экономическое развитие.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба опроверг слухи об отмене комендантского часа. Впоследствии выяснилось, что правительство несколько изменит правила действия комендантского часа в условиях отключений света и обстрелов.