Головна Київ Комфортна осінь у столиці — якою буде погода у Києві завтра

Комфортна осінь у столиці — якою буде погода у Києві завтра

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:24
Погода на 16 вересня у Києві - якою буде погода завтра
Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 вересня, на Київщині та в столиці очікується приємна осіння погода. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також:
None - фото 1
Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Погода на 16 вересня у Києві

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме у проміжку +8...+13 °С, а вдень підніметься до комфортних +22…+27 °С.

У Києві ніч обіцяє бути прохолодною — близько +10 °С, натомість вдень повітря прогріється до +23…+25 °С.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповідав, коли в Україну прийдуть перші заморозки

А погода на Львівщині завтра буде нестійкою. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливі дощі та подекуди грози. Також вночі та вранці утвориться слабкий туман.

погода осінь синоптик прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
