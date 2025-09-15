Погода на 16 вересня у Києві - якою буде погода завтра

Тепла погода восени. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 16 вересня, на Київщині та в столиці очікується приємна осіння погода. Опадів не прогнозується.

Про це повідомляє канал Українського гідрометеорологічного центру.

Реклама

Читайте також:

Пост Українського гідрометеорологічного центру. Фото: скриншот

Погода на 16 вересня у Києві

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме у проміжку +8...+13 °С, а вдень підніметься до комфортних +22…+27 °С.

У Києві ніч обіцяє бути прохолодною — близько +10 °С, натомість вдень повітря прогріється до +23…+25 °С.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповідав, коли в Україну прийдуть перші заморозки.

А погода на Львівщині завтра буде нестійкою. Вночі істотних опадів не очікується, однак удень можливі дощі та подекуди грози. Також вночі та вранці утвориться слабкий туман.