Главная Киев Комфортная осень в столице — какой будет погода в Киеве завтра

Комфортная осень в столице — какой будет погода в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:24
Погода на 16 сентября в Киеве - какой будет погода завтра
Теплая погода осенью. Фото: Новости.LIVE

Во вторник, 16 сентября, на Киевщине и в столице ожидается приятная осенняя погода. Осадков не прогнозируется.

Об этом сообщает канал Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте также:
None - фото 1
Пост Украинского гидрометеорологического центра. Фото: скриншот

Погода на 16 сентября в Киеве

Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит в промежутке +8...+13 °С, а днем поднимется до комфортных +22...+27 °С.

В Киеве ночь обещает быть прохладной — около +10 °С, зато днем воздух прогреется до +23...+25 °С.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки.

А погода на Львовщине завтра будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны дожди и местами грозы. Также ночью и утром образуется слабый туман.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
