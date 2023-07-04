Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Комісія Мінкульту приїхала до Києво-Печерської Лаври arrow

Комісія Мінкульту приїхала до Києво-Печерської Лаври

4 липня 2023 11:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Комісія Мінкульту приїхала до Києво-Печерської Лаври
Комісія Мінкульту приїхала до Києво-Печерської Лаври. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 4 липня, до Києво-Печерської Лаври приїхала комісія Мінкульту. Ймовірно, намагатимуться опечатати корпуси, де мешкають ченці УПЦ (МП).

Про це повідомляють Telegram-канали.

Читайте також:

Комісія Мінкульту у Києво-Печерській Лаврі

Очевидці повідомляють, що наразі комісія намагається зайти до 69-го корпусу.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міністерстві культури та інформаційної політики України вирішили обмежити доступ ченців УПЦ (МП) до приміщень Лаври. Також планують запечатати ті корпуси, де немає монахів.

Додамо, за останні три місяці комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.

Також ми писали, що у Господарському суді міста Києва відбулось слухання у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі. Йдеться про позов УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод Українській Православній Церкві у користуванні майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз