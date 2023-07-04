Комісія Мінкульту приїхала до Києво-Печерської Лаври. Скриншот з відео

Сьогодні, 4 липня, до Києво-Печерської Лаври приїхала комісія Мінкульту. Ймовірно, намагатимуться опечатати корпуси, де мешкають ченці УПЦ (МП).

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Очевидці повідомляють, що наразі комісія намагається зайти до 69-го корпусу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міністерстві культури та інформаційної політики України вирішили обмежити доступ ченців УПЦ (МП) до приміщень Лаври. Також планують запечатати ті корпуси, де немає монахів.

Додамо, за останні три місяці комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.

Також ми писали, що у Господарському суді міста Києва відбулось слухання у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі. Йдеться про позов УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про усунення перешкод Українській Православній Церкві у користуванні майном, а саме у доступі та здійсненні богослужінь.