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Комиссия Минкульта приехала в Киево-Печерскую Лавру

4 июля 2023 11:14
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Комиссия Минкульта приехала в Киево-Печерскую Лавру
Комиссия Минкульта приехала в Киево-Печерскую Лавру. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 4 июля, в Киево-Печерскую Лавру приехала комиссия Минкульта. Вероятно, постараются опечатать корпуса, где живут монахи УПЦ (МП).

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Очевидцы сообщают, что в настоящее время комиссия пытается зайти в 69-й корпус.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Министерстве культуры и информационной политики Украины решили ограничить доступ монахов УПЦ (МП) в помещения Лавры . Также планируется запечатать те корпуса, где нет монахов.

За последние три месяца комиссия Минкульта проверила, провела инвентаризацию и вернула на баланс заповедника "Киево-Печерская Лавра" 74 объекта Нижней лавры. Также за этот период была возобновлена работа и доступ посетителей к Большой Лаврской колокольне.

Также мы писали, что в Хозяйственном суде города Киева состоялось слушание по делу возвращения имущества Киево -Печерской лавры государству. Речь идет об иске УПЦ МП к Национальному заповеднику Киево-Печерская лавра об устранении препятствий Украинской Православной Церкви в пользовании имуществом, а именно в доступе и совершении богослужений.

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