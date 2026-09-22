Завод акумуляторів на Київщині: компанія Astor інвестує 200 млн євро

Astor. Фото: Turkiye Today

У Київській області турецька компанія Astor зведе завод із виробництва акумуляторів вартістю 200 мільйонів євро. Відповідну угоду підписали на Карпатському економічному форумі, де загалом представили близько сотні інвестиційних проєктів для міжнародного бізнесу.

Про це ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE сказав директор Агенції регіонального розвитку Київської області Назарій Волянський.

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Туреччина хоче збудувати завод в Київській області

Посадовець підкреслив, що іноземний бізнес виявляє значну зацікавленість до столичного регіону, хоча Київщина належить до зон підвищеного ризику через регулярні російські удари по об'єктах інфраструктури.

Попри військові загрози, Київська область демонструє високі економічні показники. За інформацією Волянського, наразі там зареєстровано 234 тисячі компаній, а обсяг прямих іноземних інвестицій у регіон сягає 2,9 мільярда доларів.

При цьому переважна більшість інвесторів є представниками країн Європейського Союзу. Окрім залучення турецького капіталу, Агенція регіонального розвитку підписала на саміті ще одну угоду з американським фондом. Ця організація від початку повномасштабного вторгнення вже спрямувала близько 200 мільйонів доларів на відновлення житла для постраждалих громад та допомогу енергетичному сектору України.

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Загалом на Карпатському економічному форумі учасникам запропонували близько сотні ініціатив: 55 українських та 40 міжнародних інвестиційних проєктів. Більшість із них стосуються інфраструктури, логістики та енергетики, тобто сфер, де іноземний капітал може отримати прибуток, одночасно закриваючи гострі потреби держави. Очільник Агенції пояснив, що сьогодні в Україні інвесторів найбільше цікавлять чотири сектори: IT, енергетика, інфраструктура та технології подвійного призначення (dual use).

Оцінюючи результати заходу, Назарій Волянський зауважив кардинальну зміну риторики у спілкуванні з іноземними партнерами.

"Форум насправді вразив тим, що ми вперше не просимо допомогу, не просимо допоможіть нам, а ми презентуємо реальні проєкти, готові проєкти для того, щоб міжнародний бізнес заходив і відбудовував Україну", — зазначив посадовець.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав підприємців не відкладати підготовку проєктів відновлення до закінчення війни. Він підкреслив, що інвестиції надходять уже сьогодні, а реалізація масштабних ініціатив потребує тривалого планування, тому починати співпрацю варто негайно.

Тим часом на першому саміті "Карпатської вісімки" презентували близько сотні спільних проєктів на суму приблизно 40 мільярдів євро. Додатково країни-учасниці сформували пакет інвестиційних і торговельних угод ще на близько 1 мільярд євро.

Додамо, що в березні 2026 року в Києві пройшло установче засідання ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), де погодили перше фінансове рішення. Тоді фонд був зосереджений на енергетиці, яка є базовою для відновлення держави.

Водночас держава планує запровадити податкові пільги для великого бізнесу, зацікавленого у відбудові України. За словами очільниці парламентського комітету Олени Шуляк, стимули розраховані на масштабні проєкти з інвестиціями від 20 мільйонів євро.