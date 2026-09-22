Завод по производству аккумуляторов в Киевской области: компания Astor инвестирует 200 млн евро

Astor. Фото: Turkiye Today

В Киевской области турецкая компания Astor построит завод по производству аккумуляторов стоимостью 200 миллионов евро. Соответствующее соглашение было подписано на Карпатском экономическом форуме, где в целом было представлено около сотни инвестиционных проектов для международного бизнеса.

Об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE сообщил директор Агентства регионального развития Киевской области Назарий Волянский.

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Турция хочет построить завод в Киевской области

Чиновник подчеркнул, что иностранный бизнес проявляет значительный интерес к столичному региону, хотя Киевская область относится к зонам повышенного риска из-за регулярных российских ударов по объектам инфраструктуры.

Несмотря на военные угрозы, Киевская область демонстрирует высокие экономические показатели. По информации Волянского, на данный момент там зарегистрировано 234 тысячи компаний, а объем прямых иностранных инвестиций в регион достигает 2,9 миллиарда долларов.

При этом подавляющее большинство инвесторов являются представителями стран Европейского Союза. Помимо привлечения турецкого капитала, Агентство регионального развития подписало на саммите ещё одно соглашение с американским фондом. Эта организация с начала полномасштабного вторжения уже направила около 200 миллионов долларов на восстановление жилья для пострадавших общин и помощь энергетическому сектору Украины.

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Всего на Карпатском экономическом форуме участникам предложили около сотни инициатив: 55 украинских и 40 международных инвестиционных проектов. Большинство из них касаются инфраструктуры, логистики и энергетики, то есть сфер, где иностранный капитал может получить прибыль, одновременно удовлетворяя насущные потребности государства. Глава Агентства пояснил, что сегодня в Украине инвесторов больше всего интересуют четыре сектора: IT, энергетика, инфраструктура и технологии двойного назначения (dual use).

Оценивая результаты мероприятия, Назарий Волянский отметил кардинальное изменение риторики в общении с иностранными партнерами.

"Форум действительно поразил тем, что мы впервые не просим помощи, не просим помочь нам, а представляем реальные проекты, готовые проекты для того, чтобы международный бизнес пришел и восстанавливал Украину", — отметил чиновник.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал предпринимателей не откладывать подготовку проектов восстановления до окончания войны. Он подчеркнул, что инвестиции поступают уже сегодня, а реализация масштабных инициатив требует длительного планирования, поэтому начинать сотрудничество следует немедленно.

Между тем на первом саммите "Карпатской восьмерки" было представлено около сотни совместных проектов на сумму примерно 40 миллиардов евро. Кроме того, страны-участницы сформировали пакет инвестиционных и торговых соглашений еще на сумму около 1 миллиарда евро.

Добавим, что в марте 2026 года в Киеве состоялось учредительное заседание совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF), на котором было согласовано первое финансовое решение. Тогда фонд сосредоточился на энергетике, которая является базовой для восстановления государства.

В то же время государство планирует ввести налоговые льготы для крупного бизнеса, заинтересованного в восстановлении Украины. По словам главы парламентского комитета Елены Шуляк, стимулы рассчитаны на масштабные проекты с инвестициями от 20 миллионов евро.