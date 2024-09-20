Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кому з київських школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік — нововведення arrow

Кому з київських школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік — нововведення

20 вересня 2024 22:03
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві школярі стають на військовий облік автоматично — деталі
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: "Вінниця Інфо"
Аркадій Пастула - Редактор

У році, коли юнакові виповнюється 17 років, він повинен стати на первинний військовий облік. Однак деяким не доведеться йти до центру комплектування, щоб стати призовником.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

Читайте також:

Школярі та облік у ТЦК

Відповідно до постанови № 932, дані чоловіків, які звертатимуться до Міграційної служби для оформлення українського або закордонного паспорта, автоматично передаватимуться до реєстру "Оберіг". Це означає, що якщо призовник втратив паспорт і планує отримати новий, його автоматично поставлять на військовий облік на основі даних з Демографічного реєстру.

Нововведення стосується й хлопців, які звертаються за консульськими послугами за кордоном. Їх також поставлять на облік через систему "Трембіта", і територіальні центри комплектування отримають необхідні дані про майбутніх призовників.

Це дозволяє уникнути необхідності повертатися до України для особистого відвідування центру комплектування.

Нагадаємо, на порушників військового обліку можуть бути накладені різноманітні штрафи. Рішення про ці штрафи ухвалює одна-єдина людина, керівник територіального центру комплектування, в якому розглядається та чи інша справа ухилянта.

Також в Україні немає вікових обмежень для отримання освіти. Тому навіть 50-річний або старший студент може мати право на відстрочку від мобілізації, якщо належним чином оформити всі необхідні документи. 

Кабінет міністрів Київ мобілізація школярі ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:03 Кому з київських школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік — нововведення

21:54 Росіяни вдарили по освітньому центру у Дніпрі — постраждав молодий хлопець

21:46 Відстрочка через зниклого безвісти родича — за яких умов можливо отримати

21:40 Аварія за участі пенсіонерки у Львові — у Садового повідомили, що сталося

21:32 У Львові працівники ТЦК "грубо" затримали чоловіка, проте одразу ж відпустили

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

21:13 На Львівщині дружина загиблого воїна судилася з в/ч — на чию сторону схилиться Феміда

21:06 Військовий облік з-за кордону — чи можна дистанційно отримати військовий документ

21:04 Українські митники перехопили першу партію контрабандних iPhone 16

21:03 У Львові за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого у тилову частину — яке рішення суду

22:03 Кому з київських школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік — нововведення

21:54 Росіяни вдарили по освітньому центру у Дніпрі — постраждав молодий хлопець

21:46 Відстрочка через зниклого безвісти родича — за яких умов можливо отримати

21:40 Аварія за участі пенсіонерки у Львові — у Садового повідомили, що сталося

21:32 У Львові працівники ТЦК "грубо" затримали чоловіка, проте одразу ж відпустили

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

21:13 На Львівщині дружина загиблого воїна судилася з в/ч — на чию сторону схилиться Феміда

21:06 Військовий облік з-за кордону — чи можна дистанційно отримати військовий документ

21:04 Українські митники перехопили першу партію контрабандних iPhone 16

21:03 У Львові за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого у тилову частину — яке рішення суду

20:57 В Укренерго потішили українців графіком відключень світла на завтра

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації