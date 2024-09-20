У Києві школярі стають на військовий облік автоматично — деталі

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: "Вінниця Інфо"

У році, коли юнакові виповнюється 17 років, він повинен стати на первинний військовий облік. Однак деяким не доведеться йти до центру комплектування, щоб стати призовником.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 "Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів".

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Відповідно до постанови № 932, дані чоловіків, які звертатимуться до Міграційної служби для оформлення українського або закордонного паспорта, автоматично передаватимуться до реєстру "Оберіг". Це означає, що якщо призовник втратив паспорт і планує отримати новий, його автоматично поставлять на військовий облік на основі даних з Демографічного реєстру.

Нововведення стосується й хлопців, які звертаються за консульськими послугами за кордоном. Їх також поставлять на облік через систему "Трембіта", і територіальні центри комплектування отримають необхідні дані про майбутніх призовників.

Це дозволяє уникнути необхідності повертатися до України для особистого відвідування центру комплектування.

Нагадаємо, на порушників військового обліку можуть бути накладені різноманітні штрафи. Рішення про ці штрафи ухвалює одна-єдина людина, керівник територіального центру комплектування, в якому розглядається та чи інша справа ухилянта.

Також в Україні немає вікових обмежень для отримання освіти. Тому навіть 50-річний або старший студент може мати право на відстрочку від мобілізації, якщо належним чином оформити всі необхідні документи.