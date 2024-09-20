В Киеве школьники становятся на воинский учет автоматически — детали

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: "Винница Инфо"

В году, когда парню исполняется 17 лет, он должен стать на первоначальный военный учет. Однако некоторым не придется идти в центр комплектования, чтобы стать призывником.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 августа 2024 г. № 932 "О реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах".

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Согласно постановлению № 932, данные мужчин, которые будут обращаться в Миграционную службу для оформления украинского или загранпаспорта, автоматически будут передаваться в реестр "Оберіг". Это означает, что если призывник потерял паспорт и планирует получить новый, его автоматически поставят на воинский учет на основе данных из Демографического реестра.

Нововведение касается и ребят, которые обращаются за консульскими услугами за рубежом. Их также поставят на учет через систему "Трембіта", и территориальные центры комплектования получат необходимые данные о будущих призывниках.

Это позволяет избежать необходимости возвращаться в Украину для личного посещения центра комплектования.

Напомним, на нарушителей военного учета могут быть наложены всевозможные штрафы. Решение об этих штрафах принимает один-единственный человек, руководитель территориального центра комплектования, в котором рассматривается то или иное дело уклониста.

Также в Украине нет возрастных ограничений для получения образования. Поэтому даже 50-летний или старший студент может иметь право на отсрочку от мобилизации, если должным образом оформить все необходимые документы.