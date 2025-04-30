Комунальні тарифи в Києві з 1 травня 2025 — ціни та зміни в платіжках

Комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Із початку травня 2025 року тарифи на основні комунальні послуги в Києві не зазнають змін. Як і раніше, мешканці столиці сплачуватимуть за воду, опалення, електроенергію та проїзд за чинними розцінками, затвердженими раніше.

Новини.LIVE пояснить, скільки коштуватимуть базові комунальні послуги в Києві з 1 травня.

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Ціни на воду та водовідведення в Києві з 1 травня

З 1 травня наразі діятимуть тарифи, встановлені НКРЕКП ще з 1 квітня: за 1 м³ холодної води мешканці платитимуть 16,164 грн, а за водовідведення — 14,220 грн. Загальна сума становить 30,384 грн за кубометр. Також зберігається абонплата: 27,17 грн при наявності вузла комерційного обліку, 20,11 грн — при його відсутності. За послугу водовідведення передбачено додатково 20,35 грн абонплати на місяць.

Гаряча вода у Києві 1 травня — актуальні ціни

У межах дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після нього в столиці продовжує діяти пільговий тариф на гаряче водопостачання — 97,89 грн за кубометр. Це стосується всіх споживачів незалежно від типу обліку.

Ціни на газ в Києві 1 травня

Ціни на газ у травні залишаються залежними від постачальника. Проте, вони різняться.

ТОВ ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 грн

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 грн

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 грн

ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 9,977 грн

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – від 9,99 грн до 19,99 грн (залежно від умов постачання)

Для споживачів в Києві, в яких не встановлений лічильник діятимуть наразі такі фіксовані тарифи:

з централізованим гарячим водопостачанням – 26,11–26,21 грн на одну особу;

без нього – 42,90–43,07 грн;

у квартирах з газовою плитою та бойлером – 83,50–83,82 грн.

Ціни на опалення в Києві з 1 травня

У столиці вже завершився опалювальний сезон. Наразі у Києві вартість опалення не змінилася — вона становить 39,38 грн за квадратний метр житла. Вартість 1 Гкал тепла – 1654,41 грн.

Електроенергія в Києві — тарифи з 1 травня

Для більшості споживачів тариф залишився єдиним — 4,32 грн за кВт·год. Проте для мешканців будинків без газу діяла пільгова ставка на опалювальний період: до 2000 кВт·год — 2,64 грн/кВт·год, понад — 4,32 грн.

Утримання будинків в Києві з 1 травня

Із березня в Києві вже зросла вартість послуги з управління багатоквартирними будинками. Наприклад, в Оболонському районі вона тепер становить 12,66 грн за квадратний метр. До послуги входить прибирання, обслуговування інженерних мереж, освітлення, ремонт та робота ліфтів.

Ціни на проїзд в Києві з 1 травня

Травень не принесе змін і в тарифах на проїзд. Вартість разової поїздки в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі чи фунікулері — 8 грн. При купівлі 50 поїздок одна коштує 6,50 грн. Квиток на міську електричку — 15 грн. Наразі підвищення проїзду в Києві у 2025 році не передбачається.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів, чи планує уряд підвищувати тарифи на електроенергію.

Також читайте, які послуги здорожчають для українців вже з 1 травня.