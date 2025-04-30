Коммунальные тарифы в Киеве с 1 мая 2025 — цены и изменения в платежках

Коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

С начала мая 2025 года тарифы на основные коммунальные услуги в Киеве не претерпят изменений. Как и раньше, жители столицы будут платить за воду, отопление, электроэнергию и проезд по действующим расценкам, утвержденным ранее.

Новини.LIVE объяснит, сколько будут стоить базовые коммунальные услуги в Киеве с 1 мая.

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Цены на воду и водоотвод в Киеве с 1 мая

С 1 мая пока будут действовать тарифы, установленные НКРЭКУ еще с 1 апреля: за 1 м³ холодной воды жители будут платить 16,164 грн, а за водоотвод — 14,220 грн. Общая сумма составляет 30,384 грн за кубометр. Также сохраняется абонплата: 27,17 грн при наличии узла коммерческого учета, 20,11 грн — при его отсутствии. За услугу водоотведения предусмотрено дополнительно 20,35 грн абонплаты в месяц.

Горячая вода в Киеве 1 мая — актуальные цены

В рамках действия военного положения и в течение 6 месяцев после него в столице продолжает действовать льготный тариф на горячее водоснабжение - 97,89 грн за кубометр. Это касается всех потребителей независимо от типа учета.

Цены на газ в Киеве 1 мая

Цены на газ в мае остаются зависимыми от поставщика. Однако, они различаются.

ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн

ООО "Галнафтогаз" — 7,99 грн

ООО "Киевские энергетические услуги" (Yasno) — 8,46 грн

ООО "Аскания Энерджи" — 9,95 грн

ООО "Энерджи Трейд Групп" (ETG) — 9,977 грн

ООО "Ритейл Сервис" (СвітлоГаз) — от 9,99 грн до 19,99 грн (в зависимости от условий поставки)

Для потребителей в Киеве, у которых не установлен счетчик будут действовать пока такие фиксированные тарифы:

с централизованным горячим водоснабжением — 26,11-26,21 грн на одного человека;

без него — 42,90-43,07 грн;

в квартирах с газовой плитой и бойлером — 83,50-83,82 грн.

Цены на отопление в Киеве с 1 мая

В столице уже завершился отопительный сезон. Сейчас в Киеве стоимость отопления не изменилась — она составляет 39,38 грн за квадратный метр жилья. Стоимость 1 Гкал тепла — 1654,41 грн.

Электроэнергия в Киеве — тарифы с 1 мая

Для большинства потребителей тариф остался единым - 4,32 грн за кВт-ч. Однако для жителей домов без газа действовала льготная ставка на отопительный период: до 2000 кВт-ч - 2,64 грн/кВт-ч, свыше — 4,32 грн.

Содержание домов в Киеве с 1 мая

С марта в Киеве уже выросла стоимость услуги по управлению многоквартирными домами. Например, в Оболонском районе она теперь составляет 12,66 грн за квадратный метр. В услугу входит уборка, обслуживание инженерных сетей, освещение, ремонт и работа лифтов.

Цены на проезд в Киеве с 1 мая

Май не принесет изменений и в тарифах на проезд. Стоимость разовой поездки в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере — 8 грн. При покупке 50 поездок одна стоит 6,50 грн. Билет на городскую электричку — 15 грн. Сейчас повышение проезда в Киеве в 2025 году не предвидится.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, планирует ли правительство повышать тарифы на электроэнергию.

Также читайте, какие услуги подорожают для украинцев уже с 1 мая.