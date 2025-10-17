Ціни на комунальні послуги з 1 листопада в Києві — як зміняться тарифи

Платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 1 листопада жодних змін у тарифах на комунальні послуги та громадський транспорт не передбачено — усі діючі ціни залишаються такими ж без підвищення. Столичні мешканці, як і раніше, оплачуватимуть електроенергію, газ, воду, опалення й проїзд за чинними ставками, встановленими раніше міською владою та державними регуляторами.

Скільки платитимуть кияни за комунальні послуги з 1 листопада — читайте на Новини.LIVE.

Проїзд у громадському транспорті Києва з 1 листопада

Вартість разової поїздки у метро, автобусі, тролейбусі, трамваї, фунікулері та міській електричці з 1 листопада 2025 року залишається незмінною — 8 гривень. Як і раніше, у застосунку Kyiv Digital цифрова картка коштує 50 грн, тоді як традиційна пластикова синя — 96 грн, а учнівська персоніфікована — 120 грн. Безкоштовний проїзд для школярів, який відновили з початком навчального року, продовжує діяти й у листопаді. Для киян також залишаються доступними пільгові проїзні квитки зі знижкою 75%, що дозволяє суттєво економити на щоденних поїздках.

Тарифи на електроенергію в Києві з 1 листопада

З 1 листопада ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на рівні 4,32 грн за 1 кВт·год. Власники двозонних лічильників, як і раніше, користуються пільговим нічним тарифом у 2,16 грн/кВт·год, який діє з 23:00 до 07:00.

Вартість газу для населення Києва з 1 листопада

Для більш ніж 98% споживачів Києва ціна на газ залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Дія цього тарифу продовжена до квітня 2026 року, тому будь-яких коливань найближчим часом не очікується.

Тарифи на воду, утримання будинків і прибудинкових територій у Києві з 1 листопада

У листопаді тарифи на водопостачання, водовідведення та інші житлово-комунальні послуги залишаються на попередньому рівні. Ціни на утримання будинків і прибудинкових територій, які зросли ще в середині 2025 року до 12–14 грн за квадратний метр, поки не змінюються.

Централізоване водопостачання та водовідведення також залишаються стабільними. Кияни й надалі сплачуватимуть 16,164 грн за кубометр холодної води та 14,220 грн за водовідведення. У сумі це становить 30,384 грн за 1 м³.

Для споживачів, які не мають вузла комерційного обліку, зберігаються ті самі нарахування: за водопостачання — 27,17 грн щомісяця, а за відсутності вузла обліку — 20,11 грн. Додатково за водовідведення потрібно буде сплатити ще 20,35 грн.

Скільки коштуватиме опалення в Києві з 1 листопада

Вартість централізованого опалення з 1 листопада не змінюється. Базовий тариф для населення становить 2716,56 грн за 1 Гкал (з ПДВ). Водночас продовжує діяти пільговий тариф — 1654,41 грн за 1 Гкал, який збережеться на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення.

Зарплати та пенсії у Києві з 1 листопада

Мінімальна заробітна плата у столиці залишається на рівні 8 000 грн, що після сплати податків становить близько 6 160 грн "на руки".

Мінімальні пенсійні виплати у листопаді також не змінюються — індексації чи підвищення поки не передбачено.

Таким чином, з 1 листопада кияни сплачуватимуть за всі основні комунальні послуги та проїзд за тими ж тарифами, що й раніше. Міська влада наголошує, що перегляд цін не планується до завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, в Україні змінять правила нарахування платіжок за споживання газу в 2026 році.

Тим часом Кабмін змінив терміни опалювального сезону в Україні на 2025-2026 роки. Він буде значно коротшим, ніж зазвичай.