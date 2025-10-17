Видео
Коммунальные услуги в Киеве — как изменятся тарифы с 1 ноября

Дата публикации 17 октября 2025 12:10
обновлено: 12:09
Цены на коммунальные услуги с 1 ноября в Киеве — как изменятся тарифы
Платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 1 ноября никаких изменений в тарифах на коммунальные услуги и общественный транспорт не предусмотрено — все действующие цены остаются такими же без повышения. Столичные жители, как и раньше, будут оплачивать электроэнергию, газ, воду, отопление и проезд по действующим ставкам, установленным ранее городскими властями и государственными регуляторами.

Сколько будут платить киевляне за коммунальные услуги с 1 ноября — читайте на Новини.LIVE.

Читайте также:

Проезд в общественном транспорте Киева с 1 ноября

Стоимость разовой поездки в метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, фуникулере и городской электричке с 1 ноября 2025 года остается неизменной — 8 гривен. Как и раньше, в приложении Kyiv Digital цифровая карта стоит 50 грн, тогда как традиционная пластиковая синяя — 96 грн, а ученическая персонифицированная - 120 грн. Бесплатный проезд для школьников, который восстановили с началом учебного года, продолжает действовать и в ноябре. Для киевлян также остаются доступными льготные проездные билеты со скидкой 75%, что позволяет существенно экономить на ежедневных поездках.

Тарифы на электроэнергию в Киеве с 1 ноября

С 1 ноября цена электроэнергии для бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч. Владельцы двухзонных счетчиков по-прежнему пользуются льготным ночным тарифом в 2,16 грн/кВт-ч, который действует с 23:00 до 07:00.

Стоимость газа для населения Киева с 1 ноября

Для более чем 98% потребителей Киева цена на газ остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Действие этого тарифа продлено до апреля 2026 года, поэтому каких-либо колебаний в ближайшее время не ожидается.

Тарифы на воду, содержание домов и придомовых территорий в Киеве с 1 ноября

В ноябре тарифы на водоснабжение, водоотведение и другие жилищно-коммунальные услуги остаются на прежнем уровне. Цены на содержание домов и придомовых территорий, которые выросли еще в середине 2025 года до 12-14 грн за квадратный метр, пока не меняются.

Централизованное водоснабжение и водоотвод также остаются стабильными. Киевляне и в дальнейшем будут платить 16,164 грн за кубометр холодной воды и 14,220 грн за водоотвод. В сумме это составляет 30,384 грн за 1 м³.

Для потребителей, которые не имеют узла коммерческого учета, сохраняются те же начисления: за водоснабжение — 27,17 грн ежемесячно, а при отсутствии узла учета - 20,11 грн. Дополнительно за водоотведение нужно будет оплатить еще 20,35 грн.

Сколько будет стоить отопление в Киеве с 1 ноября

Стоимость централизованного отопления с 1 ноября не меняется. Базовый тариф для населения составляет 2716,56 грн за 1 Гкал (с НДС). В то же время продолжает действовать льготный тариф — 1654,41 грн за 1 Гкал, который сохранится на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения.

Зарплаты и пенсии в Киеве с 1 ноября

Минимальная заработная плата в столице остается на уровне 8 000 грн, что после уплаты налогов составляет около 6 160 грн "на руки".

Минимальные пенсионные выплаты в ноябре также не меняются — индексации или повышения пока не предусмотрено.

Таким образом, с 1 ноября киевляне будут платить за все основные коммунальные услуги и проезд по тем же тарифам, что и раньше. Городские власти отмечают, что пересмотр цен не планируется до завершения отопительного сезона.

Напомним, в Украине изменят правила начисления платежек за потребление газа в 2026 году.

Тем временем Кабмин изменил сроки отопительного сезона в Украине на 2025-2026 годы. Он будет значительно короче, чем обычно.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
