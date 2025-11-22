Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Комунальні тарифи у Києві з 1 грудня — що зміниться

Комунальні тарифи у Києві з 1 грудня — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 13:00
Оновлено: 09:09
Що зміниться для киян з 1 грудня — скільки коштуватиме газ та електроенергія
Комунальні платіжки. Фото: УНІАН

Із 1 грудня кияни сплачуватимуть за комунальні послуги та проїзд за тими ж тарифами, що й раніше. Попередньо, ціни не змінюватимуться до завершення опалювального сезону.

Яка вартість комунальних послуг у Києві з 1 листопада — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Проїзд у громадському транспорті Києва з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість проїзду в комунальному транспорті Києва залишиться на рівні 8,00 гривень за одну поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі та метро. Одна поїздка при покупці 50 поїздок на транспортній карті коштуватиме 6,50 гривень.

Вартість транспортної карти становить 96 гривень, а пластикової учнівської — 120 гривень.

Проїзд в міській електричці коштуватиме 14,99 гривень. 

Крім того, для школярів діє безкоштовний проїзд.

Тарифи на електроенергію в Києві з 1 грудня

У Києві тарифи на електроенергію з 1 грудня залишаться без змін — 4,32 гривень за кВт/год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (23:00-07:00) лишається на рівні 2,16 гривень за кВт/год.

Вартість газу для населення Києва з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість газу для більшості киян, які є клієнтами "Нафтогазу", становитиме 7,96 грн за кубометр. Такий тариф діятиме до 30 квітня 2026 року. 

Тарифи на воду, утримання будинків і прибудинкових територій у Києві з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року тарифи на воду в Києві залишаються незмінними, оскільки їх не підвищували з 1 січня 2022 року. Оплата за централізоване водопостачання та водовідведення для населення становить 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодної води та 14,220 грн за водовідведення.

Ціна на гарячу воду складає 97,89 грн за 1 кубічний метр.

Щодо тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій, то їхня вартість визначається індивідуально кожним житлово-експлуатаційним підприємством і залежить від площі квартири, а не від фіксованої дати. Проте вони зросли ще в середині 2025 року до 12-14 грн за квадратний метр і поки не змінюються.

Скільки коштуватиме опалення в Києві з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість централізованого опалення в Києві становитиме 1654,41 грн за 1 Гкал, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів на цей період. Однак, кінцева сума у платіжці залежатиме від фактичного обсягу спожитого тепла. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які тарифи на комунальні платежі будуть у Львові з 1 грудня.

Також нардеп розповів, що може сильно здорожчати у 2026 році.

Київ електроенергія вода газ проїзд
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації