Що зміниться для киян з 1 грудня — скільки коштуватиме газ та електроенергія

Комунальні платіжки. Фото: УНІАН

Із 1 грудня кияни сплачуватимуть за комунальні послуги та проїзд за тими ж тарифами, що й раніше. Попередньо, ціни не змінюватимуться до завершення опалювального сезону.

Яка вартість комунальних послуг у Києві з 1 листопада — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Проїзд у громадському транспорті Києва з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість проїзду в комунальному транспорті Києва залишиться на рівні 8,00 гривень за одну поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі та метро. Одна поїздка при покупці 50 поїздок на транспортній карті коштуватиме 6,50 гривень.

Вартість транспортної карти становить 96 гривень, а пластикової учнівської — 120 гривень.

Проїзд в міській електричці коштуватиме 14,99 гривень.

Крім того, для школярів діє безкоштовний проїзд.

Тарифи на електроенергію в Києві з 1 грудня

У Києві тарифи на електроенергію з 1 грудня залишаться без змін — 4,32 гривень за кВт/год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (23:00-07:00) лишається на рівні 2,16 гривень за кВт/год.

Вартість газу для населення Києва з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість газу для більшості киян, які є клієнтами "Нафтогазу", становитиме 7,96 грн за кубометр. Такий тариф діятиме до 30 квітня 2026 року.

Тарифи на воду, утримання будинків і прибудинкових територій у Києві з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року тарифи на воду в Києві залишаються незмінними, оскільки їх не підвищували з 1 січня 2022 року. Оплата за централізоване водопостачання та водовідведення для населення становить 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодної води та 14,220 грн за водовідведення.

Ціна на гарячу воду складає 97,89 грн за 1 кубічний метр.

Щодо тарифів на утримання будинків і прибудинкових територій, то їхня вартість визначається індивідуально кожним житлово-експлуатаційним підприємством і залежить від площі квартири, а не від фіксованої дати. Проте вони зросли ще в середині 2025 року до 12-14 грн за квадратний метр і поки не змінюються.

Скільки коштуватиме опалення в Києві з 1 грудня

З 1 грудня 2025 року вартість централізованого опалення в Києві становитиме 1654,41 грн за 1 Гкал, оскільки діє мораторій на підвищення тарифів на цей період. Однак, кінцева сума у платіжці залежатиме від фактичного обсягу спожитого тепла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які тарифи на комунальні платежі будуть у Львові з 1 грудня.

Також нардеп розповів, що може сильно здорожчати у 2026 році.