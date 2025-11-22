Что изменится для киевлян с 1 декабря — сколько будет стоить газ и электроэнергия

Коммунальные платежки. Фото: УНІАН

С 1 декабря киевляне будут платить за коммунальные услуги и проезд по тем же тарифам, что и раньше. Предварительно, цены не будут меняться до завершения отопительного сезона.

Какая стоимость коммунальных услуг в Киеве с 1 ноября - читайте в материале Новини.LIVE.

Проезд в общественном транспорте Киева с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева останется на уровне 8,00 гривен за одну поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе и метро. Одна поездка при покупке 50 поездок на транспортной карте будет стоить 6,50 гривен.

Стоимость транспортной карты составляет 96 гривен, а пластиковой ученической — 120 гривен.

Проезд в городской электричке будет стоить 14,99 гривен.

Кроме того, для школьников действует бесплатный проезд.

Тарифы на электроэнергию в Киеве с 1 декабря

В Киеве тарифы на электроэнергию с 1 декабря останутся без изменений — 4,32 гривен за кВт/ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (23:00-07:00) остается на уровне 2,16 гривен за кВт/ч.

Стоимость газа для населения Киева с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года стоимость газа для большинства киевлян, которые являются клиентами "Нафтогаза", составит 7,96 грн за кубометр. Такой тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Тарифы на воду, содержание домов и придомовых территорий в Киеве с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года тарифы на воду в Киеве остаются неизменными, поскольку их не повышали с 1 января 2022 года. Оплата за централизованное водоснабжение и водоотвод для населения составляет 30,384 грн/м³ — 16,164 грн за кубометр холодной воды и 14,220 грн за водоотвод.

Цена на горячую воду составляет 97,89 грн за 1 кубический метр.

Что касается тарифов на содержание домов и придомовых территорий, то их стоимость определяется индивидуально каждым жилищно-эксплуатационным предприятием и зависит от площади квартиры, а не от фиксированной даты. Однако они выросли еще в середине 2025 года до 12-14 грн за квадратный метр и пока не меняются.

Сколько будет стоить отопление в Киеве с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года стоимость централизованного отопления в Киеве составит 1654,41 грн за 1 Гкал, поскольку действует мораторий на повышение тарифов на этот период. Однако, конечная сумма в платежке будет зависеть от фактического объема потребленного тепла.

