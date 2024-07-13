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Комунальники пояснили, чому в Ірпені немає водопостачання навіть коли є світло

13 липня 2024 23:40
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Немає води в Ірпені — справа у графіках відключення
Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У жителів Ірпеня Київської області інколи виникають ситуації, коли вдома є світло, але відсутнє водопостачання. Вся справа у графіках відключень електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Ірпіньводаканал".

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Комунальники розповідають, що міська система водопостачання в Ірпні передбачає три етапи підйому води:

  • насоси першого підйому дістають воду з Артезіанської свердловини
  • насоси другого – подають воду по напірним трубопроводам у водопровідну мережу міста
  • третього – подають воду безпосередньо до осель багатоповерхівок, підвищуючи тиск подачі
     

Зазначається, що схема подачі електроенергії на насосні станції першого та третього підйому не завжди збігається із схемою подачі електроенергії мешканцям того чи іншого мікрорайону.

"Тому і графіки відключень електроенергії насосної станції, що живить мікрорайон водою та домівок споживачів – можуть відрізнятися. Як наслідок, виникають ситуації, коли світло у помешканні є, а води у крані в той час нема", — йдеться у повідомленні.

В комунальному підприємстві наголошують, що обладнання резервного живлення дозволяє забезпечити лише мінімальні потреби мешканців у воді.

"Здійснюється лише перекачування стічних вод у неповних добових обсягах. Але забезпечити все місто цілодобовим водопостачанням технічно, за допомогою резервного живлення, не є можливим", — кажуть на підприємстві.

Зараз "Ірпіньводоканал" та міська влада працюють над обладнанням всіх об’єктів КП "Ірпіньводоканал" генераторами.

"Для повноцінного водопостачання одночасно має працювати понад 100 насосів різної потужності", — підсумували у пресслужбі.

Нагадаємо, у Київській області може суттєво подорожчати послуга з водопостачання та водовідведення. Вартість одного кубометра може одразу підскочити на 70%.

Ми також писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ, опалення та гарячу воду "до кінця воєнного стану" та пів року після нього. При цьому заборону на підвищення можуть зняти достроково за певних умов.

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